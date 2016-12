L'Irlanda e la Festa di San Patrizio

Inil 17 marzo è un giorno speciale, è la. Un evento che coinvolge l'intero Paese con centinaia di appuntamenti dedicati al famoso santo. Inoltre, come accade da qualche anno, i festeggiamenti per San Patrizio includono l’iniziativache prevede l’illuminazione in verde di famosi monumenti, edifici o attrazioni nelle principali città del mondo. Anche l’partecipa al progetto rendendo omaggio all’isola d’Irlanda e al suo Santo Patrono con l'illuminazione di colore verde dellala sera di sabato 16 marzo.

L’elemento centrale di questa festa che dura un anno intero è la sua giornata nazionale che prende il nome dall’icona della “terra dei santi e degli eruditi”. L’”oul sod”, affettuoso termine per indicare l´Irlanda, sarà un affresco di trifogli, cappelli da gnomi, verdi parrucche afro, parate e mascherate. Non solo il 17 marzo, ma per tutta la settimana precedente il Grande Giorno e dopo. Infine, Il Giorno di San Patrizio, quest'anno ha poi la fortuna di cadere di domenica, quindi preparatevi a vivere insieme agli irlandesi un lungo imponente week end di craic agus ceol (divertimento e musica).

FESTA DI SAN PATRIZIO, UN GIORNO VERAMENTE SPECIALE - Nessun’altra nazione può vantare un anniversario così importante e incredibile, una giornata in cui 400 milioni di persone da Sidney a Santiago vogliono essere irlandesi. Ma quest’anno il Giorno di San Patrizio assume dei connotati veramente speciali. Il 2013 è, infatti, il The Gathering Ireland Year , l’epocale raduno dell’Isola di Smeraldo, quando il paese estende un centinaio di milioni di benvenuto a chiunque nel mondo possa vantare un pizzico di eredità irlandese, o che si senta un po´ irlandese nel cuore.

foto Ufficio stampa

GRANDIOSO RADUNO A DUBLINO – A Dublino il giorno di San Patrizio viene festeggiato veramente alla grande, un vero giorno da Guinness dei Primati. E, per il Gathering Ireland le celebrazioni si sono ufficialmente trasformate in un carnevale di 4 giorni. Grazie a Patrizio il trifoglio è indossato da tutti in questo giorno speciale del Gathering e i serpenti sono gli unici ex residenti non invitati - eccetto forse per il serpente arcobaleno lungo 9 metri che danza lungo le strade di Dublino durante la Monster Grand Parade!

Inoltre, per la prima volta in assoluto, Dublino ha invitato 8000 membri della comunità irlandese nel mondo a unirsi alla Parata del Giorno di San Patrizio in una speciale People’s Parade attraverso la “Fair City”. Persone da diversi paesi sono pronti a dare un vero sapore internazionale mentre sfilano lungo le storiche strade d'Irlanda.

Ogni giornata e ogni serata del St Patrick´s Festival di Dublino offre musica tradizionale in abbondanza, a cominciare dal 14 marzo con un spettacolo tradizionale all’aperto in Meeting House Square. Un importante céili (evento danzante) a Stephen’s Green il 15 stuzzicherà l’appetito per il Céilì House Live al National Concert Hall del 16, dove si esibirà il meglio dei talenti tradizionali. A seguire il leggendario gruppo tradizionale Stockton’s Wing in concerto il 17.