Saintes Maries de la Mer: tra cielo e mare

In Provenza , precisamente in Camargue , sorge un piccolo villaggio sospeso tra cielo e mare: Saintes-Maries de la Mer. Qui tra spiagge, cavalli bianchi che vivono ancora allo stato brado, fenicotteri rosa e un ricco patrimonio artistico e culturale il viaggio si trasforma in un'affascinante avventura.

SAINT-MARIE DE LA MER, TRA CIELO E MARE – Situato nel cuore della Camargue, il borgo di Saintes Maries de la Mer è una terra di tradizione e di pellegrinaggio. Si narra, infatti, che proprio le rive dell'antico villaggio accolsero, all'alba della cristianità, Marie Jacobé, Marie Salomé e la loro servitrice Sarah che, perseguitate, fuggivano dalla Palestina. E, se desiderate appurare la veridicità dell'antica leggenda, recatevi presso la Chiesa delle Saintes Maries de la Mer dove sono custodite le vestigia di Sarah. La Chiesa, costruita nei pressi della foce del Piccolo Rodano, domina il villaggio come un'antica fortezza. L'edificio, infatti, presenta un tetto circondato da un camminamento di ronda, con feritoie e piombatoi e una cappella denominata “cappella alta” al cui interno è conservata l’antica sala del corpo di guardia. Ma il vero patrimonio della Chiesa è sicuramente la statua che rappresenta Sarah, posta nella cripta, a destra dell’altare.

Un'altra particolarità del luogo sono le tradizionali architetture denominate capanne dei guardiani che si riconoscono per la loro struttura dai muri bassi e bianchi e dal tetto attraversato da un una piccola trave alla cui estremità, talvolta, viene inserito un corno di toro. Ma Saintes Maries de la Mer non è solo luogo dall'antica tradizione. Qui, infatti, la natura dà letteralmente spettacolo. E mostra tutto il suo volto selvaggio e affascinante nelle dune e spiagge che circondano l'antico borgo. Chilometri e chilometri di sabbia fine da vivere anche al galoppo dei famosi cavalli bianchi della Camargue. E se non avete idea di dove alloggiare per vivere tutta questa selvaggia bellezza, sicuramente tra i tanti hotel presenti in zona L’Auberge Cavaliere du Pont des Bannes è uno tra i migliori. In questo periodo poi, potrete approfittare dell'offerta long weekend che coccola tutti i suoi ospiti con romantici picnic sulla spiaggia, massaggi e gite in bici attraverso la Camargue. Infine, durante tutto il mese di aprile, a partire dalle 11,30 di ogni domenica, il centro di Saintes Maries de la Mer si popola di gente locale in occasione dell’Abrivado : i gardians camarghesi, in sella ai loro cavalli di razza,conducono i tori lungo le strade della città, celebrando antiche ritualità della tradizione locale.