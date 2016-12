Parco di Keukenhof, un'esplosione di primavera

foto Ente del Turismo Correlati Parco di Keukenhof: 7 milioni di fiori Olanda, a circa 35 chilometri di distanza da Amsterdam, nel parco di Keukenhof la primavera è quasi arrivata. E sì, perché nel famoso parco botanico, situato nei pressi della città di Lisse, manca poco alla fioritura di ben di 7 milioni di tulipani, narcisi e giacinti. Uno spettacolo a cui vale la pena partecipare. In, a circa 35 chilometri di distanza da, nella primavera è quasi arrivata. E sì, perché nel famoso parco botanico, situato nei pressi della città di, manca poco alla fioritura di ben di 7 milioni di tulipani, narcisi e giacinti. Uno spettacolo a cui vale la pena partecipare.

KEUKENHOF, UN PARCO INCANTATO – Il parco botanico, situato nei pressi della città di Lisse e a soli 35 chilometri di distanza da Amsterdam, è considerato il più grande parco di fiori a bulbo del mondo. Qui, infatti, su una superficie di 32 ettari, fioriscono ben 7 milioni di bulbi, tra tulipani, narcisi e giacinti, tutti rigorosamente piantati a mano. Ma i fiori non sono l’unica attrattiva di questo stupefacente parco. Sculture, fontane, canali, mulini a vento, 30 esposizioni floreali, 7 giardini d’ispirazione, un lago e 2500 alberi sono le altre ricchezze che fanno di Keukenhof il parco più importante del mondo in questo ambito. E non è un eufemismo quando si dice che a Keukenhof la primavera trionfa come in nessun altro posto al mondo. Una vera e propria esplosione di colori e natura che da oltre 60 anni incanta chiunque abbia il desiderio di visitare questo luogo da fiaba. Inoltre il parco, aperto tutti i giorni dal 21 marzo al 20 maggio incluso, si avvale anche della presenza di esperti del settore dei giardini. Una ricchezza ulteriore per tutti gli amanti del verde.