Potsdam: la “Versailles tedesca”

Germania, a pochi chilometri di distanza da Berlino, sorge la cosiddetta "Versailles tedesca": Potsdam. Nota per la bellezza dei suoi castelli e giardini, ex residenze dei re di Prussia, è un concentrato di bellezze artistiche e naturali. Un viaggio principesco tra cultura e natura incantevole.

POTSDAM: REGNO DI CASTELLI E GIARDINI – Capitale del Land Brandeburgo, è nota innanzitutto per la preziosa eredità, in termini storici e di beni architettonici, lasciatele dai re di Prussia. La città, infatti, custodisce, una cospicua quantità di castelli e giardini che un tempo furono simbolo del potere della casata reale. Un patrimonio architettonico talmente eccezionale da essere dichiarato, nel 1990, sito dell'UNESCO. I monumenti e i luoghi che sono entrati a far parte del patrimonio dell’umanità sono: i castelli presenti sull’isola di Pfaueninsel e i parchi Sanssouci, Neuer Garten, Babelsberg, Glienicke a cui si aggiunsero, negli anni a seguire, il castello e il parco Sacrow, la chiesa Heilandskirche e altri 14 monumenti tra cui: la stazione ferroviaria imperiale, il castello e il parco Lindstedt, e il belvedere sulla collina Pfingstberg. L’area, con i suoi 500 ettari di parchi e 150 edifici, rappresenta uno dei siti culturali più grandi d’Europa. Tra le innumerevoli bellezze culturali e naturali non tralasciate di visitare: il ponte sul fiume Havel che collega Potsdam a Berlino, il Glienicker Brücke; il castello di Sanssouci, in stile rococò e soprannominato "Versailles della Prussia" e gli altri siti di epoca prussiana quali il Nuovo Palazzo, il castello Cecilienhof e il castello Babelsberg

TRA CAFF È E CINEMA – Tra tutti i quartieri presenti in città, il più affascinante e ricco di vita è sicuramente il quartiere olandese dove tra locali stravaganti, caffè e gallerie artistiche è possibile vivere il lato autentico, moderno e passionale di Potsdam. Il quartiere è raggiungibile attraversando la Nauener Tor. Per chi invece desidera visitare il lato artistico e teatrale della città, deve dirigere i propri passi verso il quartiere Schiffbauergasse che si estende su una superficie di dodici ettari in riva al lago Tiefer. Qui, non tralasciate di visitare la vecchia sede della Volkswagen, odiernamente utilizzata come atelier e spazio espositivo per giovani talenti.