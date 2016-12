L'ANNO DELLA NATURA IN SCOZIA – Il 2013 per la Scozia è un anno speciale, è l'anno della natura. 365 giorni ricchi di eventi, appuntamenti e itinerari viaggio completamente dedicati al paesaggio. E non è un mistero quanto la natura da queste parti dia spettacolo. 8 gli itinerari nella natura proposti dalla Nazione e dal nome: “Paesaggi naturali”, tour alla scoperta delle montagne, foreste, le vallate e spiagge;“Paesaggi storici”, itinerario tra i monumenti, castelli e giardini che testimoniano il passato del Paese; “Un parco giochi naturale”, un viaggio attraverso i grandi spazi aperti via terra, acqua o aria della Scozia; “La natura nelle città”, tour tra i giardini e parchi che sorgono all'interno delle città; “Flora e Fauna”, tour attraverso le montagne, le isole e le zone costiere per godere di tutto il fascino delle incredibili varietà di specie selvatiche, flora e fauna; “Una dispensa naturale”, un viaggio attraverso la gastronomia della Scozia dai piatti tradizionali al famoso whisky; “Turismo verde”, un itinerario tra le strutture attente all'ambiente e tra le attrazioni ecosostenibili e “L'arte nella natura”, un viaggio che illustra il motivo che ha spinto scrittori, artisti e registi a lasciarsi ispirare dal paesaggio scozzese.

UN ITINERARIO TRA PAESAGGI NATURALI – Il tour propone splendidi giorni alla scoperta delle dolci colline delle Lowland, poste nel sud della Scozia, delle montagne dei Cairngorm nelle Highland e delle isole del paese che offrono l'opportunità di visitare le vette naturali della Scozia le cui cime più maestose si chiamano "Munro" e superano i 900 metri di altezza. Luoghi che spesso sono lo scenario di un'impresa chiamata "Munro bagging" che consiste nello di scalare tutte le 283 vette. Non siete propriamente degli avventurosi? Non vi preoccupate, l'itinerario propone altre arrampicate molto meno impegnative. Alle arrampicate preferite la natura incontaminata dei Parchi Nazionali? Allora, non vi resta che visitare il Parco Nazionale dei Monti Cairngorms, con i suoi famosissimi resti di una foresta di pini caledoni e rare specie alpine, il parco denominato Loch Lomond e il The Trossachs, posti a sud del Paese e il Queen Elizabeth Forest Park. Mentre, se amate il mare il vostro itinerario è quello che va dalle spiagge di Kiloran Bay, posta sull'isola di Colonsay, al caratteristico faraglione dell'Old Man of Hoy nelle Orcadi.