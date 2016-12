Nizza e le sue Battaglie dei Fiori

Pochi giorni ancora e, città della repubblica francese affacciata sulla Costa Azzurra, festeggerà con tutti gli onori del caso il suo. E se anche voi non vedete l'ora di partecipare alla festa più effervescente di tutta la Francia, in programma dal 15 febbraio al 6 marzo, è arrivato il momento di prenotare un bel biglietto per Nizza...a tutto il resto ci pensa la magica atmosfera e l'allegria travolgente dei carri, delle maschere e soprattutto dell'evento più atteso della kermesse: le

IL CARNEVALE DI NIZZA E LE BATTAGLIE DEI FIORI – Non si può vivere nulla in modo consapevole se non si conosce un po' della sua storia. E allora, prima di lasciarsi coinvolgere dalla effervescente magia del Carnevale di Nizza è bene sapere qualche chicca del suo passato. Siete pronti a immergervi nella sua storia variegata? La magica festa, la cui prima menzione risale al lontano 1294 a seguito della piacevole permanenza di Carlo d'Angiò a Nizza descritta, dallo stesso conte di Provenza, come "i giorni allegri del Carnevale"; fino al XVIII secolo era caratterizzato da balli in maschera e balli (farandole) sfrenati che si consumavano nelle strade della odierna città Vecchia. Successivamente, per l'esattezza nel corso del XVIII secolo, il Carnevale di Nizza, sotto l'influenza di quello di Venezia, nel corso del XVIII secolo si sviluppò come una festa fatta di balli in maschera privati, a discapito dei divertimenti di strada. Ma si dovette aspettare il 1830 perché la festa assumesse i connotati un po' più vicini a quelli odierni: cortei, sfilate, maschere e coriandoli di ogni tipo. Il 1873 segnò poi il definitivo passaggio a lla modernità, nacque il Carnevale di Nizza così come lo si conosce oggi con quei carri spettacolari, i colori sgargianti e la travolgente allegria. Il 14 febbraio 1882 entra finalmente in scena sua Maestà "Triboulet"e il cerchio si chiude...

Vi state chiedendo cosa vi aspetta nelle giornate del Carnevale? L'evento propone un programma di spettacoli indimenticabili, sfilate messe in risalto dalle decorazioni gigantesche della Piazza Masséna e composte dai 18 carri nati per illustrare la storia del "Re dei 5 Continenti" e eventi indimenticabili come le Battaglie dei Fiori. Le sfilate, grandiose e coloratissime, non solo si svolgono sia di giorno che di notte ma sono animate da oltre 1000 musicisti e ballerini che provengono da ogni parte del mondo. Ma il momento più atteso del Carnevale è sicuramente quello dedicato alle Battaglie dei Fiori Immaginatevi lo scenario unico della Promenade des Anglais, carri su cui sfilano bellissime modelle in costume e quasi 100.000 fiori, tra cui mimose, gebere e gigli, che si posano sugli astanti. Tutto questo e molto di più è ciò che vi aspetta se parteciperete alla famosa "lotta".

Per maggiori informazioni sul Carnevale: www.nicecarneval.com