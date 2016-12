In Sassonia sulle note di Wagner

foto Ente del Turismo Correlati La Sassonia di Wagner Germania è l'anno dedicato ad uno dei compositori più importanti al mondo: Wagner. E sì perché quest'anno decorre il bicentenario della sua nascita e per l'occasione numerose città tedesche, specialmente della Sassonia, tra cui Lipsia e Dresda propongono numerose manifestazioni musicali e mostre commemorative. Un'ottima occasione per visitare alcune tra le città più belle della Germania. Il 2013 per laè l'anno dedicato ad uno dei compositori più importanti al mondo:E sì perché quest'anno decorre il bicentenario della sua nascita e per l'occasione numerose città tedesche, specialmente della Sassonia, tra cuipropongono numerose manifestazioni musicali e mostre commemorative. Un'ottima occasione per visitare alcune tra le città più belle della Germania.

DA LIPSIA A DRESDA SULLE NOTE DI WAGNER- Il viaggio alla scoperta del compositore non può che cominciare dalla bella cittadina di Lipsia. Il motivo? Semplice, la città sassone fu il luogo di nascita di Wagner che qui ebbe i natali il 22 maggio del 1813. E Lipsia, città della musica per eccellenza, conserva molti luoghi e ricordi wagneriani a cominciare dal teatro dell’Opera dove furono eseguite diverse prime rappresentazioni delle sue opere. In città sono previsti numerosi eventi a partire dalla mostra “Wagnerlust und Wagnerlast” presente nel museo civico dal 13 febbraio al 26 maggio 2013. Mentre dal 21 maggio, si potrà visitare una mostra permanente sul giovane Wagner, allestita nel nuovo museo wagneriano e presente nella Alte Nikolaischule (vecchia scuola di S. Nicola). Ma gli eventi non finiscono qui. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano le Richard-Wagner-Festtage, in programma dal 16 al 26 maggio; durante il festival verranno rappresentate varie opere tra cui “Parsifal”,” l’Oro del Reno” e una versione speciale dell’”Anello del Nibelungo” per bambini. Cosa visitare a Lipsia: il centro storico, posto nei dintorni del Markt, con la Vecchia Pesa, il Vecchio Rathaus (il palazzo del Municipio) e la Chiesa di San Tommaso; la piazza storica denominata la Naschmarkt e la Galleria Madler. Infine non tralasciate di salire sul Monumento della Battaglia delle Nazioni. Da lì assaporerete il più bel panorama della città.