Bruxelles, cuore dell'Art Nouveau

Città dalla ricca storia e dal presente estremamente interessante, la capitale belga offre innumerevoli opportunità per chi desidera visitarla. Sede del Parlamento Europeo (UE PARLEMENT), è famosa innanzitutto per il grande patrimonio artistico che custodisce. Immancabile, una passeggiata tra i quartieri dell’ Art Nouveau, una passeggiata giardini più belli della città di Bruxelles, e, per gli appassionati della Nona Arte, un tour alla ricerca dei fumetti presenti in città e che si snoda tra murales, statue, e installazioni concludendosi con una visita al Museo del Fumetto dedicato ai più famosi personaggi di questa arte come Tintin, Luky Luke o i Puffi. All'arte preferite le delizie del palato?Allora non potete prescindere da una tappa in uno dei sorprendenti caffè della Grand-Place di Bruxelles, una delle piazze più belle e maestose del mondo. Qui gusterete le fumanti e dolcissime tazza di cioccolato belga e, se non siete ancora sazi, concedetevi una sosta in una delle tipiche brasserie dove, tra una birra e l'altra, potrete mangiare un'insolita ma piacevole “accoppiata”culinaria: cozze e patatine fritte.

foto Ente del Turismo

Tra maestosi palazzi e Art Nouveau

Bruxelles è una città veramente ricca dal punto di vista culturale. Tra le innumerevoli testimonianze artistiche non tralasciate di visitare i maestosi palazzi della Grand-Place di Bruxelles, ma anche con la bellezza sinuosa degli edifici in stile Art Nouveau dei famosi architetti Victor Horta, Henry Van de Velde e Paul Hankar. Ma l'aspetto artistico di Bruxelles non si esaurisce nell'aspetto architettonico. La bella capitale ospita infatti alcune tra le più prestigiose collezioni d’arte antica, moderna tra le quali spiccano il Museo Magritte, con la più grande collezione al mondo di opere di René Magritte, e le opere della Nona Arte, i Fumetti, che proprio qui trovarono i natali. Quali sono i maggiori esempi in città di Art Nouveau? Il Museo Horta, l’Hôtel Hannon, il Museo del Fumetto che si trova all'interno di un edificio disegnato proprio da Victor Horta e la Villa Empain, situata in uno dei viali più eleganti della città. Per chi invece ama i mercatini dell'antiquariato così come i mercatini dell'usato o vintage, Bruxelles è il luogo adatto. Qui, tra profumi e chincaglierie percepirete l'anima vera della città. Un appunto: se siete in città nel finesettimana, non dimenticatevi uno degli appuntamenti fissi del sabato e della domenica: il Mercatino dell'antiquariato del Sablon, un vero paradiso per gli amanti di porcellane antiche, argenteria e arredi in stile rococo'. mentre, ogni giorno si svolge il Mercatino delle Pulci di Marolles in piazza di du Jeu de Balle, uno dei quartieri più pittoreschi.