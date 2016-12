Oslo, la città di Edvard Munch

foto Ente del Turismo Correlati Oslo “Munch 2013” e che costituirà un’occasione per conoscere meglio l’artista, le opere e la città. Spunto eccellente per partire alla scoperta della particolarissima Oslo. In occasione del 150° anniversario della nascita di Munch, Oslo, così come il resto della Norvegia, celebra l’illustre artista con un articolato programma di eventi, che inizieranno il 23 gennaio per concludersi il 12 dicembre 2013, giorno della sua nascita. Mostre, incontri e concerti sono solo alcuni degli eventi che caratterizzeranno il programmae che costituirà un’occasione per conoscere meglio l’artista, le opere e la città. Spunto eccellente per partire alla scoperta della particolarissima Oslo.

Visitare Oslo a partire da Munch



Situata nella parte più interna dell'Oslofjorden (Fiordo di Oslo) e circondata da colline, montagne e foreste, Oslo, conosciuta anche come Christiania (dal 1624 al 1878) e dal l 1878 al 1924 come Kristiania, è una città veramente particolare a partire dalla sua incredibile unione e compenetrazione con la natura. All'interno dei suoi confini ci sono infatti ben 40 isole, facilmente raggiungibili dal centro con traghetti pubblici, 343 laghi e una vasta area (più della metà del comune) coperta da boschi e zone verdi. Un perfetto mix tra natura, modernità e storia antica. Ma per chi sceglie di visitare Oslo, dal 23 gennaio di quest'anno al 12 dicembre prossimo, il modo più emozionate è sicuramente a partire dal suo legame con Edvard Munch. La città, infatti, è sempre stata fortemente legata alla vita e all’attività dell’artista che nella capitale norvegese è cresciuto, si è affermato, ed ha scelto di tornare negli ultimi anni della sua vita. Il legame tra l'artista, le sue opere e Oslo è fortissimo: non solo la città ospita la maggior parte della sua produzione artistica, ma è rappresentata in molte opere, che ritraggono “Kristiania” – così si chiamava Oslo fino al 1924 – vista con lo sguardo dell’artista. Alcuni dipinti sono ambientati in Karl Johans Gate, tuttora il centro vitale della città; altri invece, come il celebre “Urlo”, rappresentano la parte più interna dell’Oslofjord, colto nella sua essenza poetica ed espressiva. Dalla collina Ekeberg (Ekeberg-høyden) dall’altra parte della città si può ammirare la stessa vista panoramica che inspirò Edvard Munch per “Skrik” (L’Urlo). Una visita a questi luoghi, completata da un tour per le vie di Grünerløkka – il quartiere dove Munch visse da ragazzo, e tuttora perfettamente conservato – rende Oslo una meta imperdibile per gli appassionati d’arte. E se ancora non siete soddisfatti del vostro tour sulle orme di Munch, non lasciatevi scappare tutte le opere che l'artista creò per la città tra le quali spiccano le decorazioni che l’artista eseguì nell’Aula Magna dell’Università e la sala di Freia, che una volta apparteneva alla fabbrica norvegese di cioccolata Freia. Inoltre, in onore dei festeggiamenti del suo 150°anniversario della nascita, viene aperto al pubblico il suo atelier. Dove ammirare i suoi capolavori? Nei musei Munchmuseet e Nasjonalmuseet. Il Museo Munch, aperto nel 1963, espone due versioni de “L’Urlo” e molti altri capolavori, tra cui la famosa “Madonna”; il museo conserva più della metà dei dipinti di Munch, e l’intera produzione di disegni, stampe e acquerelli. La Galleria Nazionale ospita la versione più conosciuta de “L’Urlo” e altri dipinti – come “Pubertà” – in una sala dedicata esclusivamente a Munch; sono inoltre esposte molte altre tele dell’artista norvegese, con prevalenza di opere realizzate all’inizio della sua carriera. Oltre Munch, non lasciatevi sfuggire: Il parco delle sculture di Vigeland, con le sue 212 sculture di Gustav Vigeland; l'Holmenkollen, il famosissimo trampolino di salto con gli sci; la fortezza di Akershus e il Museo Fram che ospita la più famosa nave polare al mondo, la Fram. I visitatori del museo possono salirci a bordo e provare come gli esploratori vivevano e sopravvivevano nei luoghi più freddi del pianeta oltre un secolo fa.