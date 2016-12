In Europa per un viaggio "alla moda"

Shopping europeo...

Parigi. Nella città dell'eleganza per eccellenza è partito l'appuntamento con Shopping By Paris. L'iniziativa vede come protagonisti ben 200 negozi che offrono ai loro clienti sconti e regali. Il vero tempio dello shopping parigino? Sicuramente la Galeries Lafayette (Haussmann 40, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 20), di grande fascino anche per la sua architettura in stile Art Noveau. Altri indirizzi utili per un ottimo momento dedicato agli acquisti è sicuramente la catena francese Printemps. Ma la tappa fondamentale per chi ha scelto Parigi come meta del suo viaggio modaiolo sono sicuramente i marché aux puces (mercatini delle pulci), un vero rito parigino a partire dai primi del '900. Il più famoso marché aux puces? Uno dei più grandi mercati d’antiquariato d’Europa, il mercato posto a Saint-Ouen, raggiungibile dal centro della città con la linea 4 della Metropolitana, fermata Porte de Clignancourt. Cosa visitare in città: il simbolo della città: la Torre Eiffe, il Louvre, uno dei musei più famosi al mondo, il Museo Picasso, il Musée Rodin e le cattedrali di Notre Dame de Paris e del Sacro Cuore. Infine, se avete figli o siete rimasti giovani dentro, una delle tappe imperdibili è sicuramente Disneyland Paris.

Londra. A Londra è scattata l'ora x, l'ora dei saldi e tutta la città in questo periodo è un vero e proprio paradiso degli acquisti d'occasione. I luoghi cult? Harrods a Knightsbridge; King’s Road e dintorni per i grandi nomi; Oxford Street dove si trovano i famosi negozi come John Lewis, Top Shop e Primark. Vicino a questi veri e propri tempi della moda c'è il colorato quartiere di Notting Hill, non lasciatevi scappare tutta la sua magia. Per gli amanti invece del vintage, la meta adatta ha un nome storico: Portobello Road mentre per i più stravaganti c'è la particolare Camden Town. Qui, troverete ogni tipo di scarpe, camice e abiti rigorosamente fuori dalle righe. Cosa visitare in città: la Torre di Londra, la National Gallery e l'Abbazia di Westminster.

Lisbona. La colorata e passionale Lisbona offre moltissimi negozietti quasi tutti posizionati nelle stradine perpendicolari alla Baixa e nelle raffinate vie del Chiado. Ma la vera chicca di Lisbona è sicuramente la bottega Luvaria Ulisses al numero 87 di Rua do Carmo. E non vi spaventate della lunghissima fila che incontrerete. È tutto nella norma, qui si trovano i più eleganti e raffinati guanti del Paese prodotti ancora artigianalmente. Cosa visitare in città: Il Castelo de São Jorge, posto nel sito dell'acropoli della città antica, Il Monastero dos Jerónimos e la riproduzione in scala minore del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, il Cristo Rei.