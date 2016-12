A Siviglia c'è il Festival del Teatro e delle Arti

foto Ente del Turismo Correlati Siviglia Nel sud della Spagna, in Andalusia, sulle rive del fiume Guadalquivir sorge Siviglia. Calda, passionale e ricca di capolavori d'arte e architettura araba, il capoluogo andaluso è un'esplosione di allegria e vitalità. Straordinaria le bellezza del suo centro storico al cui interno è custodito uno dei complessi architettonici più belli d'Europa, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, e quartieri dal colore e sapore popolare come La Macarena e Triana. Un mix di eleganza e tradizione che, fino al 29 gennaio, è pronto a mostrare ancora di più tutta la sua energia grazie al Festival Internazionale del Teatro e delle Arti Sceniche. La manifestazione, nata per trasformare Siviglia in un grande palcoscenico delle diverse arti sceniche come il teatro, la danza, il clown e il circo, è un continuo susseguirsi di spettacoli, musica e tanto buon umore. Un motivo in più per organizzare un viaggio in terra andalusa, alla scoperte della città del flamenco.

Una passeggiata a Siviglia Adagiata sul fiume Guadalquivir, Siviglia è un vero e proprio tesoro d'arte, cultura e storia. Ricca di edifici che testimoniano il passaggio degli arabi, è un continuo susseguirsi di musei, parchi, cinema, teatri ma anche locali notturni e numerose osterie e bar dove si può “apprendere” una delle tradizioni più gustose della città: degustare i tapas...Per chi visita per la prima volta la città è bene cominciare dal suo centro storico. Qui, tra le tipiche case imbiancate a calce sorge, nel quartiere di Santa Cruz, la Cattedrale di Santa Maria della Sede di Siviglia, la più grande cattedrale gotica del mondo. Eretta su un'antica moschea, la Basilica conserva dell'eredità araba la famosa torre denominata Giralda, l’antico minareto e il Patio degli Aranci. Mentre, a fianco sorgono gli Alcázar Reali, un complesso di edifici reali che si innalzano su una preesistente cittadella araba. All'interno delle mura del complesso e dentro una cornice di romantici cortili e giardini con elementi arabi e rinascimentali, sorgono imponenti stanze e saloni estremamente eleganti. Mentre l'edificio dell'Archivio delle Indie, in stile rinascimentale spagnolo e situato presso l'antico mercato, è uno dei centri di documentazione più importanti per l'illustrazione della storia della conquista del Nuovo Mondo. Ma l'Archivio delle Indie non è l'unico esempio in città di stile rinascimentale, l'altro capolavoro è la Casa di Pilato. Altri edifici e luoghi degni di nota sono sicuramente la Reale Fabbrica dei Tabacchi, il Palazzo di San Telmo, il Parco di María Luisa e la piazza España. Ma la costruzione simbolo della città è sicuramente la Torre dell’Oro, sulle rive del Guadalquivir, antica costruzione araba oggi sede del Museo Navale e accesso al quartiere dei toreri, l'Arenal. Infine, per gli amanti della natura, la città offre molti parchi e giardini tra cui spiccano quelli di Casa di Pilatos, quelli delle Delizie e soprattutto quelli del Parco di María Luisa, il grande parco urbano della città situato vicino a Piazza España. Il parco si può visitare anche in carrozza.