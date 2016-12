Innsbruck, fascino senza tempo

In, splendidamente adagiata sul sul fiume Inn, sorge una tra le città più affascinanti d'Europa,, il capoluogo della regione Tirolo. La bella cittadina non è solo un concentrato di bellezze artistiche e culturali ma anche una famosa stazione sciistica. Il "Patscherkofel" la montagna di Innsbruck, è infatti capace di rispondere sia alle esigenze delle famiglie che a quelle dei più esperti sciatori. Meta ideale per un viaggio tutta cultura e relax.

Una passeggiata a Innsbruck...

Innsbruck, posizionata tra la valle dell'Inn e il valico del Brennero, è un vero e proprio gioiello di storia, cultura e natura sorprendente. Una visita al bel capoluogo del Tirolo, il cui nome significa “Ponte sul Fiume Inn” non può che cominciare da una passeggiata nel centro storico con il suo famoso Tettuccio d’Oro, i suoi palazzi storici, il Duomo e la straordinaria residenza imperiale. Il simbolo della città è senza ombra di dubbio il Tettuccio d’Oro, una loggiato ricoperto da quasi 3.000 tegole di rame dorato che sorge proprio nel centro storico. Tra tutti gli edifici presenti in città spiccano senz'altro la Cattedrale di San Giacomo, in stile barocco; l'Hofburg, la residenza imperiale degli Asburgo nel periodo estivo famosa per lo più per la stupenda cappella privata -Prunkraume- dove ancora odiernamente viene celebrata la messa in onore di Francesco I e la Hofkirche o Chiesa dei Francescani che racchiude al suo interno la tomba dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo con il suo corteo funebre: 28 statue in bronzo che circondano la tomba dell'imperatore. Per che invece ama i musei non può certamente lasciarsi sfuggire il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum situato nel palazzo di Museumstrasse. La struttura conserva oltre centomila volumi ed espone pregevoli collezioni di monete e medaglie. Un'altra chicca di Innsbruck è sicuramente il castello di Schloss Ambras, situato su uno sperone roccioso. All'interno dell'edificio si trovano le collezioni rinascimentali di Ferdinando II con la collezione di armi bianche e di armature e la famosissima Wunderkammer, la camera dell’arte e delle meraviglie. Se invece vi stuzzica l'idea di contemplare tutte le bellezze della città dall'alto, allora non vi resta che visitare la Torre Civica dall'alto della quale si gode uno scenario unico.Infine, per tutti gli amanti dei cristalli, Innsbruck offre la Swarovski Crystal Gallery, il più grande negozio al mondo.

Sulle orme del pittore Max Weiler...

Disseminate un pò in tutta la città e nascoste tra le vie, le piazze e gli edifici di Innsbruck sono le opere del famoso pittore tirolese Max Weiler (1910-2001): sulla strada per Hall per chi ha l'occhio vigile, si trovano diverse cappelline, un mosaico a colonna posto proprio all’ingresso di un negozio di moda e dipinti murali su diversi hotel e nel casinò della città. Ma le opere più impressionanti del pittore sono sicuramente quelle del 1946/47, anno di costruzione della chiesa Theresienkirche sull’Hungerburg e quelle del 1961/62 quando venne edificata la chiesa parrocchiale di Maria am Gestade nel quartiere di Sieglanger, che Weiler fece erigere con una parete in vetrocemento di ben 28 metri, e infine quelle del 1954/55 anno in cui Weiler eseguì la ricostruzione della stazione centrale della città e dei due affreschi della stazione che abbeliscono il luogo con scene del passato e del presente del Tirolo. Nel 2003/04 gli affreschi inquestione furono rimossi a causa della trasformazione totale della stazione. Oggigiorno sono collocati uno accanto all’altro nel nuovo padiglione, nella parte allungata a Est.