Varsavia, la "Parigi del nord"

Varsavia, una "sirena" distesa sul fiume...

Situata su entrambe le rive del fiume Vistola, a una distanza di circa 350 chilometri dai monti Carpazi e dal Mar Baltico, l'intrigante capitale della Polonia, il cui nome secondo una leggenda antica pare sia nato dalla fusione tra quello del pescatore Wars con Sawa, la famosa sirena della Vistola, la cui immagine è presente anche sullo allo stemma della città, è una città capace di intrigare e sorprendere.

La bella città è infatti un armonioso miscuglio di storia antica e modernità estrema. Non appena raggiungerete Varsavia, dall'aeroporto potete prendere o l'autobus 175 che vi condurrà al centro o il taxi (costo della corsa è di circa 8 euro), verrete infatti accolti da splendide oasi di verde all'interno delle quali svettano splendidi palazzi antichi in dialogo con grattacieli ultra-moderni. Da dove cominciare per una perfetta visita della città? Sicuramente a partire dalla Città Vecchia dove vi aspetta una piacevole passeggiata tra monumenti e antichi edifici come il Palazzo della Cultura e della Scienza con il suo immenso orologio, piacevoli soste nel parco posto proprio difronte al Palazzo e momenti dedicati allo shopping in via Swietokrzyskie con i suoi caratteristici negozi ma anche locali, pub, librerie e caffè. Durante il vostro soggiorno non dimenticatevi di visitare: la Piazza del Castello (Plac Zamkowy) posta nella parte meridionale della Città Vecchia e dominata dal Castello Reale (Zamek Królewski), risalente al XIV secolo, e dalla Colonna di Sigismondo (Kolumna Zygmunta), punto di ritrovo dei varsaviani e uno dei maggiori simboli della città stessa; la cosiddetta Strada Reale (Trakt królewski), antica via tracciata per condurre dalla Città Vecchia verso la residenza reale di Wilanów, dove si trova il Palazzo del presidente della repubblica, la chiesa di Sant'Anna in stile neoclassico e il monumento al poeta nazionale Adam Mickiewicz. Amate l'arte? Allora il vostro luogo ideale è il grande parco di Łazienki dove sorgono notevoli edifici in stile neoclassico, come il Palazzo sull'acqua (Pałac na Wodzie) e un teatro costruito sull'isolotto che sorge nel centro del laghetto artificiale del parco. Infine non è da tralasciare una passeggiata in via Nowy Świat, una tra le strade più affascinanti della città, ricolma di palazzi della antica nobiltà e estremamente vivace grazie alla presenza di numerosi ristoranti, caffè, negozi e nell'area cittadina che sorge all'incrocio con via Nowy Swiat e Krakowskie Przedmiescie, a circa 1 chilometro da via Swietokrzyskie. Qui, il paesaggio cittadino inizia a trasformarsi in una vera e propria oasi di tranquillità e atmosfera musicale. Il traffico inizia a farsi meno intenso, ampi marciapiedi costeggiano edifici meravigliosi, ristoranti gremiti di gente intorno ai tavolini all’aperto e tutto appare estremamente bello ed elegante.