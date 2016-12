Monte Carlo, Capodanno da principi

In Costa Azzurra c'è un luogo che è un vero gioiello di bellezze naturali, lusso e eleganza. Questo posto è Monte Carlo , la parte più centrale della città-stato del Principato di Monaco. Noto per il suo Casinò e per essere stato eletto come residenza preferita di numerosi personaggi famosi è una tra le mete più ambite dove trascorrere un Capodanno, da veri principi. A voi la scelta della soluzione più adatta alle vostre esigenze...

Monte Carlo, residenza di principi

Monte Carlo, il cui nome è stato dato in onore del principe Carlo III di Monaco dal 1º luglio 1866, è famosa non solo per il suo Casinò e per essere la sede del Gran Premio di Monaco di Formula 1 ma anche per essere stata scelta da famiglie reali, stelle del cinema e personaggi illustri come loro residenza. La bella località si presenta agli occhi di chi la visita stupendamente adagiata in una piccola baia piena di hotel di lusso, grattacieli, spiaggette come quella di Larvotto, giardini e club di alto livello come il Monte Carlo Sporting Club. Monte Carlo assomiglia a un piccolo gioiello incastonato tra rocce a picco su un angolo blu e cristallino del Mar Mediterraneo. Ma la bella città non è solo lusso e straordinaria natura. Qui, infatti, sono da visitare monumenti importanti come la Cattedrale di Monaco del 1875, costruita su un'antica chiesa del XIII sec. dedicata a Saint Nicolas, il Museo e Acquario Oceanografico, un vero e proprio capolavoro di architettura monumentale la cui fama è legata al grande oceanografo francese, Jacques Cousteau e il teatro Fort Antoine, antica fortezza del XVIII secolo, posto in Avenue de la Quarantine. Un appunto: non perdetevi lo spettacolo del cambio della guardia effettuata dai "Carabiniers", vestiti in alta uniforme. La cerimonia avviene ogni giorno alle 11:55 in punto, di fronte all’ingresso principale del Place du Palais.

Un Capodanno per tutti i gusti...

Cena spettacolo allo Sporting (Salle des Etoiles). Lo Sporting Monte-Carlo per la notte di San Silvestro propone una cena di gala nella presigiosa Salle des Etoiles, a partire dalle 20.30, accompagnata da varie animazioni e sorprese .

Tutti in piazza!. Per chi ama passare il Capodanno in piazza, Montecarlo propone una fantastica festa nella Piazza del Casinò per festeggiare tutti insieme il nuovo anno! .

Un capodanno total chic. Passare un capodanno all'Hotel de Paris o all'Hotel Hermitage è come concedersi una nottata da veri principi. L'Hôtel de Paris, l'edificio più leggendario di Monaco, famoso, sin dalla sua creazione, per il fasto di un'architettura opulenta e di un'eleganza raffinata voluta dal miliardario Francois Blanc è ancora un monumento intramontabile alla Belle Epoque e alla joie de vivre. L'hotel offre Cena con Veglione a 775 € per persona, (½ bottiglia di Champagne inclusa). Animazione musicale e attrazioni A partire dalle ore 20.30 – Abito da sera. Mentre l'Hotel Hermitage, più piccolo dell'Hotel de Paris è un vero e proprio gioiello attorniato da ulivi e alberi d'arancio nato dall'esperienza del grande architetto monegasco, M. Marquet. L'hotel propone una Cena con Veglione alla cifra di

365 € per persona (inclusa ½ bottiglia di Champagne);180 € per i bambini a (bevande incluse)