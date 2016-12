Vienna e il suo Capodanno

Vienna, romantica e ricca d'arte

Capitale dell'Austria, stupendamente adagiata sulle rive del fiume più romantico al mondo: il Danubio, è uno dei più importanti centri artistici d'Europa. La città diede infatti i natali a Gustav Klimt, uno dei massimi esponenti dell'Art Nouveau protagonista della secessione viennese, ospitò musicisti del calibro di Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, gli Strauss e tanti altri ancora. Johann Strauss jr., in onore del Danubio compose addirittura il suo valzer più celebre riconosciuto come uno fra i più famosi brani di musica classica di tutti i tempi: “An der schönen blauen Donau” (Sul bel Danubio blu). Ma Vienna non è solo arte, Vienna è la città dei bar e dei caffè che specialmente di notte diventano il punto di riferimento di molti giovani. Vienna è la città di uno dei dolci più gustosi al mondo: la sacher, la famosa torta al cioccolato inventata da Franz Sacher per Klemens von Metternich il 9 luglio del 1832. Infine, Vienna è la città di una delle imperatrici più amate al mondo: Elisabetta di Baviera, Sissi. Cosa visitare a Vienna: la Hofburg, un complesso di diversi edifici, piazze, cortili e giardini costruiti a partire dal 1200 e conclusi nei primi del '900 con la edificazione della Neue Burg (ala nuova). Più che un palazzo, una vera e propria città. Un altro edificio degno di nota è sicuramente il Duomo di Santo Stefano, di una bellezza tetra e vivace allo stesso tempo, effetto dato dal contrasto tra i colori scuri della pietra di cui è rivestito e quelli estremamente vivaci dello splendido tetto maiolicato. Per i più estroversi c'è poi tutto il mondo viennese di Hundertwasser, uno tra gli architetti più bizzarri ed eccentrici di tutta Europa. Dove andare per vedere le suoi strani edifici? Nel quartiere Landstrasse dove case asimmetriche, dai colori vivaci e ricche di verde sono riuscite a dar pregio a uno dei quartieri più degradati della città. Qui, tutto ricorda le linee sinuose e imprevedibili della natura: dossi, scale a chiocciola, fontane e ogni elemento architettonico è stato concepito per integrarsi e rendere omaggio al paesaggio naturale. Se invece siete degli appassionati d'arte il vostro luogo ideale è sicuramente il Museo di Belle Arti (Kunsthistorisches Museum) che ospita le collezione di opere d'arte della casa imperiale e la collezione di Bruegel più grande del mondo. Tra le opere presenti: la "Madonna del Prato" di Raffaello, opere di Rubens, Tintoretto Dürer e Tiziano. E per finire un altro luogo pullulante d'arte è il Museo dell'Albertina che espone opere di artisti come Picasso, Klimt, Kokoschka, Goya e Andy Warhol. Particolaremente interessante l'ala dedicata a Rubens e Dürer con il suo straordinario “Leprotto”. Rimarrete stupiti da quanto il dipinto sia vicino al reale...Prima di lasciare Vienna, non dimenticatevi di gustare la famosissima Torta Sacher. Due sono le pasticcerie che si contendono da sempre il primato della Sacher più buona: la pasticeria Demel e il Cafè Sacher. A voi l'arduo giudizio...