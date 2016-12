Lucerna, città "da fiaba"

foto Ente del Turismo Correlati La Gallery Tipiche casetta svizzere illuminate da luci bianche e gialle, campanili dai tetti acuminati, ghirlande alle finestre, giochi di luci in tutta la città e un dolce profumo di dolci nell'aria. Tutto questo e molto di più è Lucerna in versione natalizia. La capitale del Cantone di Lucerna nel centro-nord della Svizzera, durante il Natale svela infatti il suo lato più affascinante. Un buon motivo per concedersi una vacanza rilassante in uno dei posti "da fiaba" della Svizzera.

Lucerna e il suo lago... Stupendamente adagiata sulle rive del lago omonimo e immersa nel panorama dei monti Rigi e Pilatus, Lucerna viene definita la porta d’ingresso della Svizzera Centrale. Tra i numerosi monumenti spicca il Ponte della Cappella (Kapellbrücke), una particolarissimi struttura in legno d'epoca medioevale riccamente dipinta. Il ponte è considerato uno tra i più antichi ponti in legno coperti d'Europa. L'altro simbolo della città è sicuramente la cinta muraria (Museggmauer) corredata con tanto di torri originarie del periodo. Di notevole fascino e particolarità sono anche le case del centro storico, decorate con affreschi e che fanno da cornice alle innumerevoli piazze della città. Lucerna è infatti “la città delle piazze e delle chiese”. Tra le chiese da non tralasciare è certamente la chiesa gesuita del XVII secolo, la costruzione sacra barocca più antica della Svizzera. I monumenti più noti? Il leone morente, scolpito nella roccia in onore dell per ricordare l’eroismo degli Svizzeri caduti nel 1792 alle Tuileries e il Bourbaki Panorama, un dipinto lungo 112 metri e alto 10 che rappresenta la guerra franco-prussiana del 1870-71. L'opera, del pittore Edouard Castres, è uno degli ultimi enormi dipinti circolari rimasti del XIX secolo. Ma Lucerna non è solo monumenti antichi e storia, la bella cittadina è anche un importante centro per il design d'avanguardia. Tra le architetture moderne spicca infatti il futuristico centro Centro d’arte e congressi (KKL), progettato da Jean Nouvel, noto architetto francese.