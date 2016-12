Amsterdam si illumina con il Light Festival

Amsterdam Light Festival

Il festival , in programma dal2013, è un evento completamente incentrato su bellissimi giochi di luci. Durante il periodo indicato infatti magnifiche houseboat e tutti i ponti sul fiume Amstel saranno splendidamente illuminati. Ogni giorno poi le imbarcazioni protagoniste dell'evento si riuniscono in una location particolare, per vivere insieme agli spettatori bellissimi giochi di luce e d'acqua. Il culmine del festival si ha con lanatalizia, un’allegra sfilata di imbarcazioni lungo il fiume Amstel e il canale Prinsengracht che si terrà sabato 15 dicembre. L’evento prevede anche un percorso attraverso la città di sculture di luce dal nomerealizzate da vari artisti. Questo percorso serale sarà percorribile dal 15 al 30 dicembre. Ma l'evento non finisce qui. Durante l’Amsterdam Light Festival vengono splendidamente illuminati anche tutti gli edifici che si trovano tra l’Amstel Hotel e la Muntplein , dando vita alla Boulevard of Light. Inoltre anche gli edifici, sedi di istituzioni culturali, che si affacciano sull’acqua, brilleranno di mille luci. Per rendere l’atmosfera ancora più magica, ponti e chiuse doneranno con le loro illuminazioni un meraviglioso gioco di luci, con il ponte Magere Brug come attrazione principale. Si terranno inoltre durante il periodo deiin diverse chiese e attività organizzate dai musei per tutto il mese.