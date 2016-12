Isola di Bled, piccolo paradiso

Nel nord della Slovenia, ai piedi delle Alpi Giulie, sorge uno dei posto più incantevoli dell'intero Paese: l'isola di Bled . Posta al centro dell'omonimo lago, la località è famosa per la sua estrema bellezza paesaggistica e per le leggende narrate sulla sua origine. Un piccolo paradiso attorniato da una natura straordinaria e meravigliosi dintorni. Meta ideale per concedersi qualche giorno di assoluto relax.

Bled, un lago e un'isola incantata...

castello posto in cima a una rocca che si affaccia direttamente sul lago. La parte più interessante e meglio conservata dell'edificio è la cappella dedicata ai vescovi San Albuino e a San Ingenuino. Ma ciò che rende così particolare questa isoletta sono le leggende a lei legate, una a riguardo delle sue origini, l'altra inerente alla campana della chiesa. Si dice infatti che l'isola ebbe origine a causa di una punizione di Dio, irritato dalla disattenzione degli abitanti del luogo che non si curavano della cappella dedicata alla Madonna. L'isola, fin dal IX secolo d.C, custodisce un piccolo santuario, dedicato alla nascita di Vergine Maria. L’edificio odierno è in stile barocco. Al suo interno si trovano sia alcuni sepolcri che bellissimi affreschi, in stile gotico, che raccontano la storia della Madonna. La seconda leggenda racconta invece di una campana miracolosa, la campana dei desideri che tuttora è appesa nella torre della chiesa. Di origine glaciale, il lago è famoso non solo per la sua bellezza naturalistica ma per la presenza al suo interno di una piccola e pittoresca isoletta, l'isola di Bled . Questo paradiso in miniatura può essere facilmente raggiunto con tipiche barche a remi da noleggiare sul posto. Di grande bellezza e importanza anche ilposto in cima a una rocca che si affaccia direttamente sul lago. La parte più interessante e meglio conservata dell'edificio è la cappella dedicata ai vescovi San Albuino e a San Ingenuino. Ma ciò che rende così particolare questa isoletta sono le leggende a lei legate, una a riguardo delle sue origini, l'altra inerente alla campana della chiesa. Si dice infatti che l'isola ebbe origine a causa di una punizione di Dio, irritato dalla disattenzione degli abitanti del luogo che non si curavano della cappella dedicata alla Madonna. L'isola, fin dal IX secolo d.C, custodisce un piccolo santuario, dedicato alla nascita di Vergine Maria. L’edificio odierno è in stile barocco. Al suo interno si trovano sia alcuni sepolcri che bellissimi affreschi, in stile gotico, che raccontano la storia della Madonna. La seconda leggenda racconta invece di una campana miracolosa, la campana dei desideri che tuttora è appesa nella torre della chiesa.

La leggenda della campana dei desideri

Un'antica leggenda narra che, intorno al 1534, viveva nel castello di Bled una giovane e inconsolabile vedova il cui marito era stato ucciso dai briganti e il suo corpo gettato nel lago. Per onorare la morte del consorte, la donna raccolse tutto l'oro e l'argento che possedeva per far costruire una piccola campana da donare alla cappella dell'isolotto. Ma la campana, a causa di una violenta tempesta, non arrivò mai a destinazione. La disperata vedova, a seguito dell'incidente, donò tutto il suo patrimonio per la costruzione di una nuova chiesa sull'isolotto e si dedicò alla vita consacrata. Dopo la sua morte, il papa, per onorare la sua persona, fece costruire una nuova campana e la fece finalmente arrivare sull'isola di Bled. Da allora, chiunque faccia suonare questa campana, comunicando il proprio desiderio alla misericordiosa “Signora del lago”, vede realizzato il sogno espresso. Da ricordare: se avete in mente di trascorrere il S.Natale a Bled, non dimenticatevi che, proprio il 25 dicembre, ha luogo la rappresentazione della campana affondata e l'appuntamento con la fiaccolata romantica lungo il lago.