Centro del Portogallo cuore d'azulejo

tutte le facciate delle case sono un giardino fiorito, un arazzo sognato prima e disegnato poi dagli artigiani pittori del posto. In questo villaggio scelto per iniziare il viaggio nelle Beiras, le regioni centrali del Portogallo, specialmente in Rua José Falcao che “taglia” il centro come una fetta di Pao de Lo', il tradizionale dolce di uovo, zucchero e farina confezionato come una bomboniera nuziale, non v'è abitante che abbia rinunciato a rivestire la propria abitazione, anche quelle più modeste, con queste piastrelle di ceramica dipinta a mano, retaggio della cultura moresca.

Oggi la pioggia che cade fine come granelli di sabbia fa luccicare i fiori gialli, blu, rossi, le geometrie, i ghirigori, le viti intrecciate tra le finestre. Sembra addirittura quasi “liquefarsi” la facciata della Igreja dos Passos nella vicina Valega: le coloratissime scene della natività e del battesimo di Cristo dipinte sulle piastrelle sono la pagina di un codice miniato. Le donne di Valega paiono impermeabili ai rovesci dell'autunno – come del resto a quelli delle modeste condizioni della vita rurale, dell'isolamento - e resistono all'acqua che nembi infuriati scaricano loro addosso vendendo pane di segale e mais dentro casse di legno.

Il cielo del Portogallo centrale, comunque, è un imbroglione. Non ci puoi fare alcun affidamento. Bastano pochi chilometri ed ecco che ti costringe a spogliarti di colpo per godere il sole e le onde che l'Oceano Atlantico spalma come panna bianca e soffice sulla spiaggia di Furadouro, deliziando i surfisti che hanno parcheggiato i loro furgoncini tra le dune, mentre i pescatori stendono le lunghe reti tra una casa e l'altra “catturando” in pratica tutto il lungo mare. Per gli appassionati delle cavalcate sulla tavola qui c'è quel Parallelo 19 che è un po' come Indianapolis per i piloti: se riesci a domarlo allora può chiamarti davvero surfista. Di fronte invece ci sarebbe la costa del New Jersey, che resta comunque troppo lontana per vederla. E' bello però immaginarla guardando l'Atlantico dalle vetrate delle stanze total white del design Boutique Hotel Beach & Spa Furadouro ( www.furadourohotel.com ), o mangiando un pesce robalo cucinato dal suo chef tra i giganteschi granchi in ceramica appesi alle pareti. La lingua di sabbia lunga oltre venti chilometri denominata Reserva Natural Das Dunas de S. Jacinto pare un biscotto inzuppato nell'Oceano, mentre dall'altra parte c'è una pescosissima laguna con il suo silenzioso respiro d'azzurro, le saline deserte, e i moliceiros ovvero le imbarcazioni utilizzate per la raccolta dei sargassi che vanno su e giù.