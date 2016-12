Autunno da fiaba a Friburgo

Friburgo, città da incanto

Situata nel sud della Germania, a circa 15 km dal confine con la Francia e a 50 km dal confine con la Svizzera,si trova sul confine tra la fossa tettonica del Reno Superiore (Oberrheingraben) e la Foresta Nera (Schwarzwald), nella zona più calda e la più soleggiata del Paese. La bella cittadina oltre a spettacolari paesaggi naturali offre anche monumenti di notevole pregio come ladi Friburgo, costruita tra la fine del XII secolo e il 1513 e famosa per la sua torre campanaria in stile gotico puro da cui è visibile la catena montuosa francese dei Vosgi. Intorno alla cattedrale si svolge ogni mattina, fin dal XVI secolo, il pittoresco mercato della frutta e dei fiori. Altre costruzioni architettoniche da non tralasciare sono sicuramente leche testimonianano la presenza di un'antica cinta muraria:(porta degli Svevi), risalente al 1200, che si apriva su una delle vie commerciali più importanti per la città e larisalente alla stessa epoca. Ma la deliziosa cittadina non è solo arte e natura è anche uno tra i luoghi della Germania dove si produce un'ottima birra. Dove poterla gustare? Al birrificio Ganter che offre anche piacevoli visite per i turisti curiosi di scoprire tutti i segreti della produzione di una delle migliori birre del Paese. Ma in che modo quattro ingredienti si trasformano nella bevanda di culto tedesca? I turisti potranno assistere dal vivo al fantastico spettacolo della trasformazione che avviene durante la produzione della birra della famiglia Ganter, accompagnati da una guida esperta che illustrerà aspetti insospettabili della quotidianità di un birrificio. Per poter presentare la nobile arte della fabbricazione della birra, il birrificio si è infatti trasformato da un sito produttivo funzionale in un mondo tematico che, nell'area in cui svolgeva storicamente la sua attività, offre ai visitatori visite piacevoli e divertenti. I tour guidati si svolgono dal martedì al venerdì dalle ore 14 alle 17, con inizio allo scoccare dell'ora. Per gruppi a partire da 15 persone è possibile fissare visite in orari differenti.