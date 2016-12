In Francia per scoprire i villaggi sull'acqua

. La cittadina, famosa per aver ispirato al poeta Francesco Petrarca alcuni tra i suoi versi più belli: "Chiare fresche e dolci acque …", è il luogo dove si trova la sorgente più spettacolare di tutta la Provenza, quella del fiume Sorgue. Il nome del borgo infatti deriva proprio da quest'ultima, una delle mete più ambite di tutta la Provenza. Dove trovare le famosissime chiare fresche e dolci acque?Proprio nel centro della città, a pochi minuti dalla piazza centrale.: lain stile romanico provenzale, ilnato per celebrare la permanenza in città del poeta, la, i resti deldel XIV secolo, idi ceramiche, gioielli e vetro colorato e le botteghe dei pittori e scultori.

. La chiamano la Venezia della Francia e non a torto. La cittadina, un tempo borgo di pescatori, è infatti attraversata e circondata da un vero e proprio reticolo di canali che la fanno assomigliare alla nostra famosa città veneta. Ma i canali non solo l'unica particolarità di questa affascinante cittadina, un tempo borgo di pescatori. L'altra caratteristica che le ha permesso di essere annoverata tra i villaggi sull'acqua della Provenza è la grande presenza di mulini che un tempo costituivano la forza motrice dei laboratori di seta e lana tipici della zona. Isle-sur-la-Sorgue è veramente uno dei centri più affascinanti di tutta la Provenza. Qui, infatti, è un continuo susseguirsi di mercati di fiori sulle barche, terrazze sull'acqua e di ristorantini che si affacciano sul fiume.: la, lache conserva le più belle testimonianze del barocco francese e il

Pernes-les-Fontaines. Il villaggio è noto per le sue 40 fontane che si trovano ad ogni angolo della città. Qui è un continuo rimando all'acqua. Un amore per questo elemento nato nel lontano XVIII secolo dopo che il sindaco dell'epoca scoprì la vicina sorgente di Fonte de Beauvery. Scoperta così gradita da indurlo a far costruire bellissime fontane in memoria dell'evento.Tra le più belle sono sicuramente da ricordare la Fontaine du Cormoran, la Fontaine Reboul e quella la Fontaine du Gigot.

Per ulteriori informazioni: www.provenceguide.com