In Norvegia per ammirare l'aurora boreale

Dove vedere l'aurora boreale

In linea di massima il fenomeno dell'aurora boreale è visibile in tutta la Norvegia, ma i posti che assicurano una maggiore godibilità sono sicuramente quelli posti sulla sua costa settentrionale come le isole Lofoten, Tromsø e Capo Nord. Una volta raggiunto uno di questi posti, per poter godere al meglio del fenomeno, ricordatevi di evitare le luna piena e i luoghi pieni di luce e che cielo limpido e clima secco sono 2 delle condizioni migliori per avvistare il fenomeno. Infine, ricordatevi che per poter essere certi di vivere i momenti magici dell'aurora boreale dovete pernottare nel luogo prescelto per almeno una settimana. L'aurora boreale è infatti un fenomeno naturale e per questo non è possibile prevedere a tavolino quando deciderà di mostrarsi ai vostri occhi. Riuscire a vederla è un gioco di pazienza ma sicuramente ne varrà la pena. Ogni sua apparizione è infatti unica non solo per come si mostra, spesso sotto forma di tre strisce verdi che tagliano il cielo, ma anche per quanta emozione riesce a suscitare in quei pochi minuti in cui compare. L'aurora boreale è una vera e propria leggenda. I suoi simboli furono ritrovati sui tamburi sciamanistici dei Sami. Al suo nome, secondo la tradizione norvegese, sono attribuiti diversi significati come “luce che può essere udita” e, sin dal tempo dei Vichinghi, l'aurora boreale era l'armatura delle Valchirie, le vergini guerriere, che spargevano una strana luce scintillante. Ma in realtà cos' è l'aurora boreale? Il fenomeno deriva da una vera e propria esplosione solare durante la quale immense quantità di particelle vengono sprigionate nello spazio. Quando poi le particelle collidono con i gas nell'atmosfera terrestre, splendono producendo una fantastica gamma di colori.