A Cipro per ritrovare la felicità

Julia Roberts, alias Elizabeth Gilbert, in un film del 2010 per ritrovare la felicità perduta intraprese un lungo viaggio intorno al mondo. Il film in questione eramentre le tappe principali del viaggio erano tre: l'Italia, per il dolce far niente e per la cucina; l'India, per la meditazione, e l'Indonesia per ricominciare ad amare. Un viaggio lungo e impegnativo. Ma per ricominciare a vivere non c'è bisogno di girare l'intero pianeta, esiste infatti una terra capace di racchiudere tutti gli ingredienti della ricetta della felicità. Questo luogo è

Mangia

La gastronomia a Cipro è essenzialmente mediterranea, tende infatti a valorizzare i prodotti freschi locali e ad arricchirli e insaporirli con un mix di spezie e di erbe. La specialità dell’Isola è il Mezè che può essere di carne, pesce o misto. Si tratta di una serie di portate come antipasti vari, insalate e specialità locali da condividere con i commensali. Ma dove andare per gustare uno dei migliori Mezè? Sicuramente a Pafos dove troverete tantissimi locali pronti a farvi assaggiare il buonissimo piatto. Tra i tanti è da menzionare il 7 St .Georges Tavern di Geroskipou. Una tipica taverna cipriota dall’atmosfera accogliente e squisito cibo da gustare sorseggiando un buon bicchiere di vino cipriota. Mangiare per essere felici non vi basta? Avete bisogno anche di un luogo che vi permetta di rilassarvi e riposare al meglio? Bene, Cipro è in grado di rispondere anche a questo desiderio. Nel pittoresco villaggio di Kalopanayiotis, nella valle di Marathasa, regione dei Monti Troodos, sorge infatti il Casale Panayiotis, un complesso di case tipiche e cascine. Le camere, arredate secondo il tradizionali stile cipriota, sono dislocate in diversi edifici, e le reception si trova in una struttura centrale. Ideale per un long weekend o una fuga romantica lontano da tutto e tutti.

...prega

Tra tutte le città cipriote ricche di storia e cultura, sicuramente Lemesos (Limassol), la seconda città più grande dell’Isola, è una tra le più famose in assoluto. La bella cittadina, posta tra due antiche città-stato:Amathous a est e Kourion a ovest, si sviluppò in seguito alla distruzione di Amathous per mano di Riccardo Cuor di Leone nel 1191. Qui si trovano molte importanti rovine e monumenti d’epoca franca e bizantina, a testimonianza della sua lunga storia. Luogo adatto per trascorrere qualche ora in completa meditazione.