A Saragozza si festeggia la Madonna del Pilar

Dal 6 al 14 ottobre , a Saragozza c'è la coloratissima Festa della Madonna del Pilar . Una bella occasione per scoprire la moresca e barocca città di Saragozza, in un clima che rispecchia appieno il suo carattere particolarissimo. 9 giorni da trascorrere “in strada” tra balli tradizionali, concerti e sfilate in maschera in un esplosione di gioia e colori.

Festa del Pilar

La festa, in programma dal 6 al 14 ottobre, è una tra le più importanti del capoluogo dell’Aragona. I festeggiamenti sono dedicati alla Madonna del Pilar, considerata la patrona della Spagna e festeggiata il 12 ottobre. La sua statua è custodita all'interno dell'omonimo santuario simbolo della città di Saragozza, La Basilica di Nuestra Senora del Pilar. Ma chi è la Madonna del Pilar? In lingua spagnola pilar vuol dire letteralmente pilastro e simbolicamente "colonna portante" e "guida della famiglia". Secondo la tradizione, nell'anno 39, la Vergine Maria si recò a Saragozza da Gerusalemme per dare conforto all'apostolo Giacomo, deluso dal risultato negativo della sua predicazione. Per aiutarlo gli donò un pilastro, chiedendogli di edificare una chiesa in suo onore. Si dice che il pilastro in questione si trova tuttora nello stesso punto in cui fu posto da Giacomo. Il pilar custodito nella Basilica di Nuestra Senora del Pilar è una colonna di diaspro che è possibile venerare da un oculo, posto nella parte posteriore della cappella. Il programma della grande festa propone: rappresentazioni teatrali, concerti, attività divertentissimi per bambini come il teatro delle marionette, spettacoli, danza, corride, mostre dell’artigianato, musica di ogni genere e molti altri eventi. Infine non mancano divertentissimi giochi pirotecnici e le tradizionali parate di Giganti e Testoni. Ma l'evento più atteso è sicuramente l’Offerta dei Fiori che si svolge durante la giornata clou del 12 ottobre. Fin dalle prime ore del mattino, migliaia di persone provenienti da tutto il mondo e vestite con i loro costumi tipici raggiungono la piazza del Pilar per depositare davanti alla Madonna milioni di fiori. Il 13 ottobre si tiene invece l’Offerta dei Frutti. Al tramonto prende il via il Rosario di Cristallo, una processione con carri e lanterne di cristallo che attraversa le strade di Saragozza.