Cinque giorni, un’estate… vinicola

Non poteva esserci titolo di film più calzante di quello magistralmente diretto da Fred Zinnemann e interpretato da Sean Connery, per riassumere in poche parole il mio breve viaggio estivo su suolo francese. In cinque giorni, infatti, ho attraversato tre tra le più significative regioni viti-vinicole transalpine: Borgogna, Champagne e Alsazia. Viaggio da me già fatto vent'anni fa, allora giovane studentello universitario con la nascente passione per il vino, costretto però a poche degustazioni per la scarsa disponibilità economica... Oggi, per fortuna con qualche soldo in più in tasca, mi sono potuto concedere qualche gratificazione etilica in più…

Il viaggio alla fine si è rivelato edificante sotto tutti i punti di vista: paesaggistico, culturale e ovviamente enogastronomico. Partito da Milano in tutta tranquillità, passato il traforo del Bianco e costeggiata a più riprese la Svizzera, ho puntato deciso per la Borgogna, direzione Chablis. Vent'anni fa la mia prima tappa era stata Digione: bellissima, ma prima della partenza mi ero ripromesso nei limiti del possibile di vedere posti nuovi. E devo darne atto ad Orazio quando nelle Epistole scriveva "dimidium facti, qui coepit, habet" (chi ben comincia è a metà dell'opera): Chablis infatti è un incantevole villaggio sito all'estremo nord della Borgogna, famoso per il vino bianco che porta il nome del paese e che ho decisamente apprezzato! Vino ricavato da uva Chardonnay, ritornato prepotentemente in auge negli anni Ottanta quando lo Chablis, in perfetto stile français, diventa l'archetipo del vino bianco secco di carattere. Nemiche dei vigneti della zona, purtroppo, sono le gelate tardive primaverili; per ovviare, i viticoltori hanno adottato due metodi tanto insoliti quanto pratici: riscaldare le vigne con caloriferi a petrolio posti tra i filari o cospargere di acqua le viti, così da formare un sottile strato ghiacciato a protezione dei germogli. Sia i metodi decisamente pittoreschi, sia la crescente qualità dello Chablis, hanno contribuito a far prosperare la zona. Il giorno seguente, dopo aver doverosamente saccheggiato le cantine locali, mi sono diretto a Beaune, che nel mio viaggio di qualche lustro prima non avevo avuto modo di visitare. Per arrivarci si può attraversare la Borgogna sia percorrendo l'autostrada, sia (soluzione che consiglio) zigzagando per le strade provinciali con vista a perdita d'occhio di vigneti inframezzati solo da pittoreschi paesini piuttosto che da castelli o abbazie. Degni di nota, solo per citare ciò che più mi ha colpito, Vézelay, Fontenay e lo Chateau d'Epoisses. Beaune, cittadina incantevole e a misura d'uomo, ha nell'Hotel-Dieu il monumento più importante. Da non sottovalutare poi, giusto per rimanere in tema, il Museo del vino di Borgogna! La tappa bourguignonne si è conclusa con la visita al maestoso Castello di Meursault, meta d'obbligo per la degustazione e l'acquisto di nobili vini sia rossi sia bianchi della zona!