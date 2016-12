Oktoberfest: birra, eventi e tanta allegria

Oktoberfest (“Festa d’Ottobre”, in tedesco)

L'Oktoberfest è uno degli eventi tedeschi più attesi non solo a Monaco e dintorni, ma anche nel resto d'Europa. Alla manifestazione partecipano infatti in media ogni anno più di seimila persone che, per nulla al mondo, rinuncerebbero alla magia e all' allegria che si respira nella bella città bavarese in quei giorni. Le strade della città si trasformano nel palcoscenico di una grande festa dove il protagonista assoluto è sempre lui: il Maß, il famosissimo e tipico boccale da birra da un litro. Innumerevoli stand, quelli dei birrifici tradizionali di Monaco (Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner e Löwenbräu) servono a tutte le ore fiumi e fiumi della famosa bevanda al luppolo, rigorosamente servita da splendide e prorompenti signorine. Un consiglio: se non volete correre il rischio che le “supersignorine della birra” non vi diano retta, ricordatevi di ordinare solo “una mass” ( “Eine Maß bitte”, in tedesco), né una birra media né una piccola e di lasciare sempre una mancia. Verrete serviti subito e con grande cortesia. Un altro aspetto divertente della kermesse sono sicuramente i giochi tradizionali in cui si dilettano la gente del posto. Un esempio? Sicuramente, tra tutte le attività ludiche tipiche del luogo spicca l'“Hau den Lukas” che ricorda vagamente l'attività dello spaccalegna. Lo scopo del gioco è quello di riuscire a far partire un piccolo carrello posto alla fine di un blocco che il partecipante dovrà battere con forza, grazie a un grosso martello di legno. Se il giocatore sarà abbastanza forte riuscirà a far suonare la campana e a vincere la partita. Ma uno straniero che capita a Monaco in questo periodo, al di là dei fiumi di birra e dei giochi, non può non essere colpito dai coloratissimi vestiti della tradizione bavarese che uomini, donne, giovani e anziani, fieri della loro identità, amano indossare durante l'Oktoberfest.