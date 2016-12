Un mulino come resort

foto Ufficio stampa Correlati I resort nel mulino a vento

Avete mai desiderato di dormire in un antico mulino? Bene, il vostro sogno può diventare realtà. Nel nostro Paese così come in Grecia, Olanda o in Gran Bretagna. Ma anche in Provenza, o in Portogallo affascinanti mulini, adibiti a moderni resort, sono pronti a ospitare chiunque voglia vivere una vacanza un po' fuori dall'ordinario.