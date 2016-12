Lisbona per i più piccoli

foto Ente del Turismo Lisbona, una delle città europee più affascinanti, non è solo meta ricercatissima dai giovani. La bella capitale del Portogallo, infatti, non offre solo svago e divertimento ma anche moltissime attrattive dedicate ai più piccoli, per una piacevole vacanza in famiglia.

Divertimenti per i bambini L’Oceanario. Tra i luoghi di intrattenimento dedicati ai bambini, il più famoso è sicuramente l’Oceanario che si trova all'interno del Parco delle Nazioni. La struttura, la seconda più grande del mondo, ospita moltissime specie rare di pesci, mammiferi e uccelli. Inoltre, sempre al suo interno, la vasca principale che contiene squali e barracuda, non è l'unica attrattiva. Qui, infatti, è possibile visitare il Knowledge Pavillion, un museo interattivo di scienza e tecnologia aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Acquario Vasco da Gama. Rimanendo sempre in tema marino, un altro luogo da non perdere è l’Acquario Vasco da Gama. Inaugurato nel 1898, per celebrare i 400 anni dalla scoperta della rotta marittima verso l’India, è stato restaurato da poco. Qui, i vostri bambini potranno ammirare rare e bellissime specie di animali e vegetali di tutto il mondo. Planetario Calouste Gulbekian. I vostri piccoli amano scoprire i segreti del cielo? Bene, allora il loro posto ideale è sicuramente il Planetario Calouste Gulbekian, che offre anche sessioni di divulgazione scientifica dedicate ai più piccoli. Un moderno sistema di proiezioni astronomiche permette al pubblico di vedere oltre 9.000 stelle e la Via Lattea. Museu da Marionetta. Situato in quello che una volta era il convento di Bernardas in Lapa, è uno dei musei preferiti dai bambini. La struttura custodisce pezzi unici, marionette, scenografie dei secoli scorsi, documenti antichi illustrati e una collezione proveniente dall’Oriente. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.