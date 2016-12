Parco nazionale dei laghi di Plitvice

In, precisamente a metà strada tra, si trova uno dei parchi nazionali più affascinanti al mondo: il. Una straordinaria composizione naturale di laghi, cascate, torrenti e boschi che formano un paesaggio veramente unico. Meta ideale per un soggiorno di puro relax e natura.

Il parco idealmente si può dividere in due zone : quella dove sorgono i laghi più grandi - il Prošćansko jezero (Lago di Prošćan, 639 m) e il lago di Kozjak - ubicati in una valle dolomitica, e quella dove si possono visitare i laghi di dimensioni minori , ubicati nello strato calcareo e che terminano con una cascata dal salto di 136 metri. La stessa che dà origine al fiume Korana . Ma i laghi non sono l'unica attrattiva naturale del luogo. Qui, infatti, fitti boschi popolati da orsi, lupi e uccelli rari fanno da superba cornice ai versi specchi d'acqua. Tra i diversi boschi spicca la riserva di foresta vergine di Ćorkova uvala con le sue 120 specie di uccelli e le numerose grotte.

foto Ente del Turismo

Anche se non tutte le parti del parco sono raggiungibili, diversi chilometri e aree sono visitabili attraverso sentieri, ponticelli di legno adatti per l’esplorazione e le passeggiate in mezzo alla natura. Infine, particolarità del luogo, sono i trenini panoramici grazie ai quali si possono raggiungere alcuni punti remoti del parco. E se non siete tipi da treno, non vi preoccupate. Il parco è fornito anche di un servizio di traghetti elettrici: il “Kozjak”, “Sedra”, “Vidra 2”, “Lija”, “Medo”, “Buk” e “Slap” che navigano attraverso il lago di “Kozjak” collegando così i laghi inferiori con i laghi superiori. Avete paura di perdervi nei meandri del luogo? All'ingresso del parco sono acquistabili le mappe dei laghi e dei percorsi dove sono segnalati i laghi, le stazioni di sosta e gli 8 percorsi suddivisi a seconda del tempo di percorrenza. Infine, all'interno del parco, sono presenti numerosi hotel e campeggi dove poter alloggiare.

Per maggiori informazioni: www.np-plitvicka-jezera.hr/it