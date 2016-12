Londonderry, città dalle mille sorprese

Londonderry tra cultura e divertimento

Posta in una splendida posizione sul fiume Foyle, la città di Londonderry è famosa per la sua cinta muraria praticamente intatta - la più completa delle Isole Britanniche - che offre una piacevole e inusuale passeggiata. Lunghe all’incirca 1,5 km, le mura formano infatti un camminamento tutto intorno alla città antica e forniscono un punto panoramico straordinario dal quale ammirarla. Ma la cinta muraria non rappresenta l'unica attrattiva della bella cittadina, che nel 2013 diventerà la prima UK City of Culture, qui infatti vi aspettano: musei, gallerie d’arte, negozi d’artigianato, caffè e ristoranti, pub che hanno visto gli esordi di celebri band e formazioni musicali. Il modo migliore per conoscere tutte le sue attrattive? Sicuramente è quello di affidarsi a uno dei tanti tour guidati che conducono sia alla scoperta delle testimonianze storiche che a quelle molto più recenti, come possono essere i murales dipinti sulle facciate delle case nel quartiere di Bogside. Queste splendide opere d'arte commemorano momenti cruciali dei Troubles come la Battaglia di Bogside, che molti ritengono sia stata la scintilla che ha scatenato il fuoco del conflitto nord-irlandese, le marce per i diritti civili attraverso la città e il Bloody Sunday e la tragica domenica di sangue del 1972 nella quale furono uccisi molti civili. Un tour dedicato alla People’s Gallery (nome con cui sono noti i murales) di William Street offre la possibilità di incontrare i Bogside Artists, oltre a comprendere una presentazione chiarificatrice degli eventi. Infine, se camminare non fa per voi, allora ci sono tour in taxi, il Legenderry road train, autobus turistici a due piani oppure una magnifica crociera sul fiume Foyle.

Cosa fare in città

Assistere a uno show. In una città vibrante di musica non si può non assistere a uno show al Millennium Forum o ascoltare buona musica in uno degli innumerevoli pub dove si esegue musica pop o melodie tradizionali. Qui c’è musica sette giorni su sette in dozzine di posti, come Sandinos o Peadars e al Nerve Centre.