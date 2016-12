Svezia occidentale, patria dell'astice

In, precisamente nella regione del, settembre è il mese della pesca dell'. L'apertura della tanto attesa stagione è il 24 settembre, data d'inizio anche dei cosiddetti “safari ai frutti di mare”. Divertentissimi tour in barca alla scoperta di alcune tra le comunità più pittoresche della zona e di tutti i segreti del mondo della pesca. Una buona occasione per concedersi una vacanza tutta natura e gusto

I crostacei della Svezia occidentale, tra cui astici, ostriche, cozze, gamberi e gamberetti, sono tra i migliori al mondo. E l'autunno è il momento ideale per mangiarli e imparare tutto su di loro. Dal 24 settembre al 4 novembre , la provincia della Svezia occidentale in collaborazione con l’Ente del Turismo promuovono divertenti e gustosi safari "ai frutti di mare" in concomitanza con l’apertura della pesca dell’astice che avviene il 24 settembre. Da non perdere: l’uscita in barca per seguire la raccolta di astici, gamberi, cozze e ostriche, prodotti garantiti a km zero e freschissimi. È possibile poi gustare le prelibatezze appena pescate nella suggestiva cornice di alcune delle comunità più pittoresche lungo la bellissima costa che si estende per circa 300 km tra Göteborg e il confine norvegese, la regione del Bohuslän che mostra il suo lato migliore proprio durante la stagione autunnale. I safari prevedono momenti dedicati prettamente alla pesca, come quelli che insegnano a tirare su dalle profondità le nasse colme di astici e a raccogliere le ostriche dalle tavole di coltura, momenti di cucina del pescato giornaliero e una parte finale dove finalmente si può gustare le prelibatezze pescate.

Alcuni tra i migliori “safari ai frutti di mare”

Un safari all’astice con partenza dal Sea Lodge, nel famoso villaggio di pescatori Smögen, seguito da un boccale di birra fredda in una vasca d’acqua calda e in seguito una cena all’astice di cinque portate. Oppure un safari all’astice con partenza dalla tranquilla isola Sydkoster, su cui non circolano auto, situata nel primo parco nazionale marino della Svezia, Kosterhavet: pernottamento al Sydkoster Hotel Ekenäs, esperienza di tre giorni legata all’astice che comprende uno squisito pasto a base naturalmente di astice e un tour in bicicletta dell'isola. Diversi safari (anche ostriche e gamberi) con partenza da Everts Sjöbod a Grebbestad, da cui proviene il 50% di tutti gli astici svedesi, con i due fratelli Karlsson, a bordo del bel vascello in legno MS Tuffa e meravigliosa cena di chiusura a base di astice nella rimessa delle barche. I coltivatori di ostriche Lars e Adrian portano i visitatori al largo presso i loro allevamenti dove un sub provvede alla raccolta di cozze e ostriche fuori Lysekil; qui è possibile visitare anche la pittoresca isoletta Kärringholmen e gustare le prelibatezze locali. Pernottamento al piccolo hotel Havshotellet Strandflickorna a Lysekil, costruito nel 1904, hotel di charme con molo privato e 15 camere splendidamente decorate. Infine, chi partecipa a un safari ai crostacei non può perdersi Göteborg, una città molto gradevole dove la maggior parte delle attrazioni, negozi e ristoranti sono raggiungibili a piedi. La vita serale è molto vivace grazie ai molti locali d’interesse tra bar, club e ristoranti. La seconda città svedese ha conquistato un’ottima reputazione per la cucina innovativa a base di prodotti locali e naturalmente in questo periodo sono in tanti a servire l’astice preparato un po’ in tutti le maniere.

Come arrivare

Ci sono voli non stop per Göteborg con Ryanair da Orio al Serio (Bergamo) 3 volte alla settimana e da Roma (Ciampino), sempre 3 volte a settimana, e con Norwegian da Roma (Fiumicino) 2 volte alla settimana. Con SAS si raggiunge Göteborg via Copenaghen ogni giorno da diverse città. Da Göteborg per raggiungere le mete dei tour si possono prendere gli autobus locali di Västtrafiken oppure noleggiare un’auto.