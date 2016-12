In Olanda alla scoperta del mare di Wadden

foto Ente del Turismo Olanda, sicuramente la prima immagine che viene in mente è quella delle bellissime distese di tulipani. Ma l'Olanda non è solo coloratissimi campi di fiori, l'Olanda è anche mare, spiagge e isole. Tra la città di Den Helder e quella di Esbjerg in Danimarca, sorge infatti un'area naturalistica unica al mondo, l'area del Wadden (Mar Frisone Occidentale). Un vero e proprio mondo a sé dove regna sovrano il mare. Meta perfetta per una vacanza tutta natura e relax ma anche avventura. Quando si pensa all', sicuramente la prima immagine che viene in mente è quella delle bellissime distese di tulipani. Ma l'Olanda non è solo coloratissimi campi di fiori, l'Olanda è anche mare, spiagge e isole. Tra la città die quella diin, sorge infatti un'area naturalistica unica al mondo, l'area del(Mar Frisone Occidentale). Un vero e proprio mondo a sé dove regna sovrano il mare. Meta perfetta per una vacanza tutta natura e relax ma anche avventura.

Il mare di Wadden Il mare di Wadden, mar Frisone occidentale, è un'area protetta da una cinquantina di isole e ricca di vita. Qui vivono oltre 10mila specie diverse di animali e di vegetali. Record che ha permesso al mare di Wadden di entrare a far parte, nel 2009, del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Qui il protagonista indiscusso è il mare e le isole che lo circondano, le Frisone Occidentali. Cinque isole ognuna diversa dall'altra: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland e Schiermonnikoog, che offrono non solo una natura fantastica fatta di spiagge, dune, e grandi spazi aperti e un'atmosfera particolare ma anche tantissime opportunità di divertimento e di accrescimento culturale. Inoltre tutte e cinque le isole sono facilmente visitabili grazie agli ottimi collegamenti via mare

Le isole Frisone occidentali Texel. Famosa per le sue incredibili spiagge, per la sua fantastica natura, è altresì nota per la sua movimentata vita notturna. Cosa fare sull'isola: andare al Visitor Centre del Parco Nazionale delle Dune di Texel, che ospita una popolazione stanziale di foche; visitare le riserve naturali di Muy e di De Slufter; cimentarsi in uno dei tanti sport praticabili sull'isola. Dal paracadutismo alla vela, l'isola offre innumerevoli opportunità di attività all'aria aperta. Da assaggiare: l'agnello, specialità tipica dell'isola, e il liquore locale chiamato Juttertje Ameland. Conosciuta come il "Diamante delle Isole Frisone Occidentali", è un vero paradiso di bellezze naturali e quiete assoluta. Cosa fare sull'isola: visitare le riserve naturali di De Hôn e Het Oerd; fare un tour in barca per osservare la bellissima colonia di foche che vivono sull'isola; scalare i 24 metri della duna De Oerdblinkert e infine fare un giretto in uno dei tanti villaggi pittoreschi. Da assaggiare: il tipico pane di segale, i formaggi di fattoria, la senape, il pesce gatto e il liquore locale, chiamato Nobeltje.

Schiermonnikoog. Dichiarata Parco Nazionale grazie alla sua bellissima flora e fauna, è la più piccola isola abitata delle Frisone ma possiede la spiaggia più ampia d'Europa. Qui il panorama è un continuo susseguirsi di bellissime dune, boschi, pianure fangose formate dalle maree e polder. Cosa fare sull'isola: esplorare le riserve naturalistiche di Rif e Engelsmanplaat, fare un bellissimo giro in bicicletta attraverso i 30km di piste ciclabili; osservare le anatre e le diverse specie di uccelli che amano sostare sull'isola. Da assaggiare: il miele e i formaggi di fattoria. Terschelling. L'isola, la seconda in ordine di grandezza delle Frisone, possiede il più vecchio faro dei Paesi Bassi, il Brandaris. Qui, una buona coabitazione tra uomini e natura ha prodotto un panorama vario, che comprende litorali, paludi formate dalla bassa marea e foreste. Cosa fare sull'isola: visitare una delle tante fattorie che producono formaggi e gelati, "andare a caccia" di farfalle nella Riserva naturalistica di Boschplaat; fare un tour delle pianure fangose formate dalle maree. Da assaggiare: i mirtilli rossi