Mare d'Irlanda, selvaggio e incontaminato

foto Ente del Turismo oceano Atlantico e a nord est dal Canale del Nord, l'isola d'Irlanda non è solo il paradiso per chi ama la natura dolce e rilassante dei prati e dei pascoli ma è anche la meta adatta per chi desidera vivere il mare in modo selvaggio e naturale. Qui infatti, tra affascinanti scogliere (tra cui le famosissime Cliffs of Moher), ampie baie ricche di isole e piccole spiaggette e insenature incantevoli, la vacanza al mare si trasforma in un vero e proprio viaggio nei cinque sensi. Bagnata a ovest dall'e a nord est dal, l'isola d'non è solo il paradiso per chi ama la natura dolce e rilassante dei prati e dei pascoli ma è anche la meta adatta per chi desidera vivere il mare in modo selvaggio e naturale. Qui infatti, tra affascinanti scogliere (tra cui le famosissime), ampie baie ricche di isole e piccole spiaggette e insenature incantevoli, la vacanza al mare si trasforma in un vero e proprio viaggio nei cinque sensi.

Tre modi unici per vivere il mare d'Irlanda Alloggiare in un faro. Non si può programmare una vacanza al mare irlandese senza tener conto che il modo migliore per poterlo vivere è sicuramente quello di alloggiare in un faro. Le straordinarie vedute offerte da questi alloggi sono infatti impareggiabili. Tra i tanti fari presenti sull'isola sono sicuramente da nominare le Blackhead Lightkeepers’ Houses a Whitehead, sulla famosa costa di Antrim, le proprietà dell’Irish Lankmark Trust, incluso Loophead Lighthouse nella contea di Clare e il faro ancora funzionante di Galley Head nella contea di Cork, dove si possono prendere in affitto una o due delle vecchie case dei guardiani. Infine, anche Wicklow Head Lighthouse offre un soggiorno memorabile. Inoltre, per chi vuole scoprire la storia e i segreti legati a questi affascinanti edifici, la meta ideale è la contea di Wexford. Qui, infatti, grazie a visite guidate potrete dare un'occhiata al più antico faro tuttora operante nel mondo, l' Hook Head Lighthouse.

foto Ente del Turismo Sull'acqua. Per tutti coloro che amano "stare sull'acqua", l'Isola di Smeraldo offre una vasta gamma di scelte per ogni tipo di navigazione a vela o a motore, in mare, canali o fiumi. Altri posti dove poter cimentarsi nella vela sono: le acque riparate dell'estuario dello Shannon, le fantastiche coste di Galway, delle isole Aran a nord e delle isole Blasket al largo di Dingle, nella contea di Kerry. Per noleggiare yacht dirigetevi verso la cittadina costiera di Kilruch, contea di Clare. Qui c'è infatti lo Shannon Estuary Yacht Charters che offre la possibilità di noleggiare yacht (senza equipaggio o provvigioni), con sei o quattro posti letto, per un'escursione indimenticabile.