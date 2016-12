Engadina St. Moritz, una regione da scoprire camminando

foto Ufficio stampa Svizzera, precisamente nel canton Grigioni, c'è una valle famosa per i suoi bellissimi laghi, il Sils, il Silvaplana, il Champfer e il Sankt Moritzfitti, per i suoi fitti boschi di cembri e larici, e per i suoi ghiacciai. Questa valle è l'Engadina, divisa in Alta e Bassa, nota ai più non solo per le sue bellezze naturali ma anche per l'elegante cittadina di St. Moritz, capolinea del mitico trenino rosso il Bernina Express, e per i favolosi itinerari alla scoperta dei luoghi più belli della valle. Inoltre, fino al 14 ottobre, per tutti i golosi la regione propone un itinerario di 2-5 ore attraverso la Via Gastronomica. Un trekking da leccarsi i baffi. In, precisamente nel canton, c'è una valle famosa per i suoi bellissimi laghi, il, il, ile il, per i suoi fitti boschi di cembri e larici, e per i suoi ghiacciai. Questa valle è l', divisa in Alta e Bassa, nota ai più non solo per le sue bellezze naturali ma anche per l'elegante cittadina di, capolinea del mitico trenino rosso il, e per i favolosi itinerari alla scoperta dei luoghi più belli della valle. Inoltre, fino al 14 ottobre, per tutti i golosi la regione propone un itinerario di 2-5 ore attraverso la. Unda leccarsi i baffi.

La Via Gastronomica Nella regione Engadina St. Moritz esiste una vera e propria Via Gastronomica, un trekking di 2-5 che dal villaggio di Sils Maria, frequentato in passato anche da Nietsche, conduce al comprensorio di Furtschellas-Corvatsch e infine al valle di Fex, un autentico paradiso alpino dove le auto non possono circolare. L'itinerario attraverso le bellezze del territorio e della gastronomia locale propone un l'antipasto in un rifugio, il piatto principale in un'altra baita e il dolce nel rifugio che chiude il cammino. La prima tappa è al ristorante di montagna La Chüdera, all'arrivo della funivia che parte da Sils, dove si consuma l'antipasto, poi si prosegue per Marmoré e si scende nella Valle Fex oppure si prende il sentiero più lungo e impegnativo per il Lej Sgrischus e il Piz Chüern.