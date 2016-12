Lisbona, crocevia di popoli e culture

A piedi. La prima modalità “lenta” con cui approcciarsi alla città è viverla a piedi, passeggiando con calma e facendo varie pause, su e giù per le sette colline. Lungo il percorso meritano una sosta un po' più approfondita i diversi belvedere . Tra i tanti sono sicuramente da segnalare: Graça, Senhora do Monte, Santa Luzia, Castelo de São Jorge o São Pedro de Alcântara , da cui è possibile godere di bellissimi paesaggi. Un consiglio: mentre camminate lasciatevi conquistare dalla affascinante luce della città che si riflette sulle belle facciate delle case decorate con le tipiche piastrelle colorate, le “azulejos”. Un ultimo appunto: se la strada percorsa vi ha un po' spossato, fate una pausa rigenerante in uno dei tanti giardini presenti in città. Tra i tanti, meritano una visita: Il “Jardim da Estrela” e il Giardino Botanico (Jardim Botânico) della Facoltà di Scienze in pieno centro, il Giardino Botanico di Ajuda o il Giardino delle Onde , al Parque das Nações.

Forse pochi sanno che Lisbona, oltre a essere una tra le capitali più affascinanti d'Europa, è la città che ha dato origine al famoso Fado (dal latino fatum, destino) un genere di musica popolare legato alla storia più antica della città. Una storia che racconta temi di emigrazione, lontananza e sofferenza. Ma Lisbona non è solo arte e musica, Lisbona è anche la città dell'allegria e della gioia di vivere. Qualità resa immortali dalla cantante di fado Amalia Rodriguez che in una sua canzone definì Lisbona piena di profumo, il profumo dell'allegria: “Cheira bem, cheira a Lisboa” (che buon profumo, profumo di Lisbona). Lisbona è proprio una città che riserva mille sorprese, una per ogni suo volto.

foto Ente del Turismo

In tram. Se non siete proprio i tipi da lunghe camminate una buona alternativa ai piedi è sicuramente il tram. A Lisbona infatti il tram 28 è un vero e proprio must. L'affascinante mezzo conduce infatti in tutti i luoghi più interessanti del patrimonio di Lisbona. Il tram parte da Martim Moniz, si dirige verso il quartiere Graça in direzione del Monastero di São Vicente de Fora, il quale merita una visita approfondita visto la sua magnificenza. Un appunto: dietro il monastero si trova Campo de Santa Clara, dove, ogni martedì e sabato, si svolge la “Feira da Ladra”, un coloratissimo mercato delle pulci dove si trova veramente di tutto. Il tram prosegue poi verso Alfama, attraversando alcune delle vie e piazze più pittoresche della zona medievale di Lisbona, come Rua das Escolas Gerais e Largo das Portas do Sol, per poi passare accanto a tutti i monumenti più importanti della città come la Chiesa di Santo Antonio, la statua del poeta Fernando Pessoa e il bell’edificio dell’Assembleia da República (Parlamento), antico convento di San Benedetto.

In bicicletta. Terzo e ultimo mezzo che permette di conoscere la città a un ritmo lento e piacevole è la bicicletta. Lisbona dispone di una buona rete di piste ciclabili urbane che consentono ai turisti di gustare tutte le bellezze della città. Tra i tanti tragitti, quello nella zona in riva al fiume, da Belèm a Cais do Sodrè, svela la Lisbona del XVI secolo con l’imponente Monastero dei Geronimiti (Mosteiro dos Jerónimos) e la Torre di Belèm, fino alle testimonianze della città borghese del XIX secolo. La pista del Parque da Nações, anch'essa in riva al fiume Tago, parla della Lisbona del XXI secolo e conduce a tutti gli edifici contemporanei più importanti come il Padiglione del Portogallo (Pavilhão de Portugal) e l’edificio dell’Oceanário. Mentre un terzo itinerario, la pista ciclabile di Entrecampos, porta a uno dei più emblematici spazi verdi della capitale, il giardino di Campo Grande. Qui merita una visita il Museo della Città e il Museo Bordalo Pinheiro