Varmia-Masuria, terra dei mille laghi

La Masuria è nota infatti anche come Terra dei Mille Laghi . In realtà, gli specchi d'acqua sono molto più numerosi (oltre 2 mila laghi di superficie superiore ad 1 ha). Quest’area ospita i laghi Śniardwy (superficie – 113,8 km2) e Mamry (superficie – 104,4 km2), i più estesi del paese. Mentre gli specchi d’acqua della Terra dei Laghi di Mrągowo (uno degli angoli più belli della Masuria) non sono altrettanto grandi, ma sono ugualmente pittoreschi. La loro forma, solitamente, è allungata, con rive ripide e fondali profondi. Proprio in questa zona troviamo alcuni dei laghi più profondi del Voivodato di Varmia-Masuria: Babięty Wielkie (65 m di profondità) e Piłakno (56,6 m). La Terra dei Laghi di Iława, nella zona occidentale del voivodato, è caratterizzato dallo Jeziorak – il lago polacco più lungo (27 km). Grazie al Canale di Iława, il bacino è collegato al Canale di Elbląg, e successivamente al fiume Elbląg ed alla Laguna della Vistola, dando vita ad una nota via d'acqua. Il territorio inoltre comprende anche numerosissimi fiumi, tra cui i più importanti sono il Łyna, il Drwęca e il Pasłęka

Il territorio, dal punto di vista del patrimonio naturale, è uno dei più integri dello Stato e fa parte dei “Polmoni Verdi della Polonia” . L'area del voivodato comprende, infatti, le zone più incontaminate del Paese e oltre alle regioni storiche della Varmia e della Masuria , ne fa parte anche la zona di Powiśle , gli splendidi territori situati a nord-ovest della Varmia. All’interno della Masuria, area che comprende entità geografiche minori, come la Regione dei Grandi Laghi, la Terra dei Laghi di Mrągowo, quella di Ełk e parte della Terra dei Laghi di Iława (oltre alla zona del fiume Węgorapa, alle Colline Szeskie ed alla Pianura Masura), si incunea la Varmia, che comprende il bacino dei fiumi Łyna e Pasłęka. Mentre, verso sud - presso la Terra dei Laghi di Olsztyn – si giunge alla città di Olsztyn, il capoluogo regionale. Tutto il territorio è noto per il suo paesaggio, conosciuto in tutto il mondo per i suoi meravigliosi laghi e le enormi foreste.

foto Ufficio stampa

Il paradiso degli sport acquatici

La Varmia e la Masuria rappresentano il paradiso degli amanti dell’acqua. In estate, sui percorsi velistici più noti, c'è un grande traffico di yacht e barche a vela. Quasi ogni località lacustre ha il proprio porto ed in alcune è possibile noleggiare attrezzature. Anche la canoa è uno sport popolare. Un piccolo kayak assicura grandi possibilità – può essere usato per una gita di qualche ora o per una traversata di più giorni. I centri più importanti della regione dei Grandi Laghi Masuri sono: Giżycko, Mikołajki, Pisz, Ryn, Ruciane-Nida, Węgorzewo e Sztynort. Qui si possono noleggiare yacht o kayak senza difficoltà e la maggior parte delle ditte assicura il ritiro delle attrezzature presso il luogo scelto dal cliente.

Altre località ideali per gli sport acquatici sono Iława, Ostróda ed Ełk. La Regione dei Grandi Laghi Masuri è un paradiso per chi ama vivere il lago proprio come se fosse il mare. L'area settentrionale è attraversata dal popolare percorso Giżycko- Węgorzewo. L'itinerario parte dal lago Niegocin o Kisajno. L’opzione più breve si sviluppa su una distanza di 25 km, ma vi sono varianti che contemplano altri specchi d’acqua (es. laghi Dobskie e Święcajty), nonché soste in alcuni luoghi di grande interesse. In questo caso, la lunghezza può arrivare fino a 80 km. Partendo da Giżycko è anche possibile dirigersi a sud, per visitare la parte centrale della Regione dei Grandi Laghi. Il percorso Giżycko-Mikołajki è lungo 37 km. Inizia sul Niegocin e permette - attraversando alcuni specchi d’acqua collegati da canali (ad es. i laghi Boczne, Jagodne, Tałty) - di raggiungere la capitale degli amanti degli sport nautici: Mikołajki. Da qui si può proseguire verso sud, seguendo una serie di laghi di origine glaciale (Mikołajskie, Bełdany) fino a Ruciane-Nida (19 km), o dirigersi verso il Mare della Masuria ( lago Śniardwy) e proseguire per Pisz (25 km).