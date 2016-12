Sporadi, selvagge e incontaminate

foto Getty

Alonissos. Sicuramente è la più tranquilla delle Sporadi. L'isola, abitata quasi solamente nella parte meridionale, è conosciuta sia per la sua natura rigogliosa e spettacolare, fatta di grandi pinete, querce e una fittissima macchia mediterranea, che per essere il paradiso delle foche monache che beatamente vivono da queste parti, protette dal National Marine Park of Alonissos, il Parco marino nazionale. Qui non è raro nemmeno incontrare simpatiche caprette che usano girare indisturbate per tutta l'isola. Tra le tante spiagge di Alonissos, non tralasciate di visitare: Kokkinokastro, la più particolare tra tutte le spiagge, con il suo promontorio di granito rosso che si specchia in un mare dai colori spettacolari. Cosa visitare: il villaggio di Rousoum con la sua spettacolare spiaggia la più bella e popolare dell'isola dove i locali notturni si sprecano, il villaggio di Votsi con le caratteristiche casette bianche a picco sul mare arroccate sulla scogliera giallo ocra e il piccolo porto di pescatori Steni Vala.

Skyros. Tra tutte le Sporadi è la più appartata e la meno turistica, due caratteristiche che le hanno permesso di conservare al meglio il carattere schivo e tradizionale tipico di queste zone. L'isola, dal punto di vista paesaggistico, è come divisa a metà tra una ricca vegetazione, posta a nord, e una brulla e rocciosa posta invece a sud. Tra le tante spiagge, non tralasciate di visitare: Magazia e Molos, discretamente movimentate e Besales, più apparata e silenziosa. L'isola conserva una piccola Acropoli che risale addirittura all’età del bronzo, sito archeologico di notevole importanza.