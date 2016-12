Londra e i misteri della regina Elisabetta I

Alla vigilia delle Olimpiadi, che si terranno a Londra dal 27 luglio al 12 agosto, perché non organizzare un bel viaggio alla scoperta della capitale inglese, magari in una veste un po' insolita, perché no storica, per scoprire tutti i misteri della città al tempo della regina Elisabetta I. Un viaggio originale, un modo di scoprire Londra attraverso gli occhi di una delle regine più famose al mondo.

Un itinerario storico, sulle orme di Elisabeth I

Prima di cominciare il tour elisabettiano conviene scoprire qualcosa in più sulla protagonista storica del viaggio. Elisabetta I Tudor (1533-1603), regina d'Inghilterra e d'Irlanda dal 1588 fino alla sua morte, fu una governante moderna, temuta e illuminata, riuscì a trasformare un Paese sull’orlo della guerra civile, diviso da una diaspora religiosa, nella più grande potenza economica dell’epoca. Il Papa Sisto V, che scomunicò Elisabetta, disse di lei: “Guardate come governa! È solo una donna, solo la signora di mezza isola eppure si fa temere da tutti”. La Regina fu capace di dotare l’Inghilterra di una religione (oggi la terza confessione cristiana nel mondo), del primo governo dell’era moderna, di una flotta commerciale vincente e di una lingua, quella di Shakspeare, che è oggi la lingua comune per tutto il mondo. Infine la sua epoca, chiamata età elisabettiana, fu anche un periodo di massima fioritura artistica e culturale con nomi del calibro di William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, Edmund Spenser e Francesco Bacone.

Bene, dopo aver a grandi linee conosciuto la storia di Elisabeth, potete iniziare l'itinerario attraverso i luoghi significativi della vita della regina. Il primo monumento da visitare è il palazzo di Hatfield, a nord di Londra, in cui la futura regina trascorse gli anni della sua infanzia da figlia illegittima, in seguito alla morte della madre Anna Bolena. Proprio in questo palazzo, Elisabeth ricevette la notizia della sua ascesa al trono, precisamente sotto una determinata e riconoscibile quercia. Nell'edificio si possono anche ammirare anche le famose calze di seta della vanitosa nonna di Elisabetta, forse le prime in Inghilterra. La seconda tappa del tour conduce poi alla famosissima Torre di Londra, non tanto per i famosi gioielli della corona (di Elisabetta si conservano solo due perle, incastonate in una corona che erano un tempo orecchini), quanto per rivedere i luoghi della sua prigionia e dell’esecuzione della madre Anna Bolena, che secondo la leggenda si aggira ancora per quei luoghi con la testa sotto il braccio.

Altre tappe del viaggio sono Westminster Abbey, sede dell’incoronazione di Elisabetta, che oggi ospita la sua sfarzosa tomba; la città di Windsor, dove si trova lo spettacolare castello che era uno dei luoghi preferiti dalla regina e lo Shakespeare’s Globe, fedelmente ricostruito su modello del teatro elisabettiano.