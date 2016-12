Surf, le onde migliori d'Europa

foto Getty Costume, tavola da surf e infradito! potrebbe essere questa un’alternativa alla classica vacanza. Sicuramente le emozioni non mancano quando si tratta di cavalcare le onde. Il rito è quello di avviarsi con la tavola sotto il braccio, scegliere il momento giusto per lanciarsi in acqua e superare la barriera dei cavalloni per poi stazionare lì dove il mare comincia a caricarsi di forza, fino al momento in cui si formerà l’onda giusta. Se non si vogliono fare giorni interi in aereo per raggiungere la Gold Coast dell’Australia, Canggu a Bali, Punta Hermosa in Perù o addirittura le mitiche Hawaii, ci sono diverse possibilità.

La meta più vicina e chic per praticare questo sport è Biarritz, in Francia. Ce n’è per tutti i gusti, per tutte le tasche e per livelli diversi di confidenza con la tavola da surf. La Grande Plage si trova in pieno centro ed è adatta sia per chi vuole prendere il sole o fare quattro chiacchiere, sia per chi ha deciso di “padellare” alla ricerca dell’onda perfetta. Un po’ più selvaggia ed esposta al vento e alle maree è la Plage de la Cote Basque, raggiungibile con un comodo servizio di bus navetta, sempre dal centro di Biarritz. Sopra a questa spiaggia c’è una piazzetta che al tramonto si popola di centinaia di giovani che si godono il tramonto gustando un ottimo aperitivo. Per quel che riguarda l’alloggio ci sono molte possibilità: dal lussuosissimo hotel du Palais ai piccoli hotel in centro alla cittadina piuttosto che le splendide maison d’hotes nella immediata periferia.

Chi preferisce vento, deserto e vita un po' più selvaggia ha in Fuerteventura la meta ideale. E' questa un'isola delle Canarie molto frequentata da inglesi e tedeschi o dagli amanti del kite, wind e surf, poiché la temperatura è mite tutto l'anno. El Cotillo, Corallejo,El Hierro, Punta Elena, El Burro sono solo alcuni degli spot più ricercati. La sistemazione può variare dagli hotel agli appartamenti che arrivano ad essere anche molto accessibili.

foto Getty Portogallo vanta 850 km di spiagge ininterrotte sull’Oceano. Peniche, essendo una penisola, offre condizioni ideali qualsiasi sia il vento che spira. Ha un’ottima e certificata scuola di surf ed è adatta sia a principianti che a surfisti di livello medio. Si trova ad un ora di macchina a nord di Lisbona, cosa che rende una gita nella affascinante capitale un “must”. Per trovare un alloggio molto conveniente basta cercare su www. hostelsclub.com.



Portogallo vanta 850 km di spiagge ininterrotte sull'Oceano. Peniche, essendo una penisola, offre condizioni ideali qualsiasi sia il vento che spira. Ha un'ottima e certificata scuola di surf ed è adatta sia a principianti che a surfisti di livello medio. Si trova ad un ora di macchina a nord di Lisbona, cosa che rende una gita nella affascinante capitale un "must". Per trovare un alloggio molto conveniente basta cercare su www. hostelsclub.com.

Fascino, storia e tanto surf anche a San Sebastian, splendida città della Belle Epoque situata sulla costa atlantica della Spagna. Elegante e alla moda vanta la bellissima Playa de la Concha nel centro della città in cui, facendo attenzione alle maree si può praticare il surf. Per i più esperti c'è Playa Zurriola. Terminata l'attività sportiva la vivacità della famosa località spagnola rappresenta un'ottimo motivo per trascorrere una vacanza divertente e movimentata.

Ludovica Casellati