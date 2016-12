I turisti italiani chiedono una cucina all'altezza

foto Ap/Lapresse Paul Noel, Business Development Southern Europe Fédération Internationale di Logis. Tra le altre richieste più spesso avanzate dagli italiani in viaggio ci sono poi la cura dei dettagli e la personalizzazione del soggiorno.

Anche in vacanza gli italiani non sono disposti a rinunciare alle buone abitudini ed esigono una cucina all'altezza e il più possible somigliante a quella di casa propria. Lo rivela a Tgcom24. Tra le altre richieste più spesso avanzate dagli italiani in viaggio ci sono poi la cura dei dettagli e la personalizzazione del soggiorno.

Com'è cambiata negli ultimi anni la filosofia dei viaggiatori europei? Avete riscontrato esigenze diverse in base alla nazionalità?

"Dal nostro punto di vista i viaggiatori europei sono innanzitutto viaggiatori molto ben informati. Grazie ai numerosi canali di informazione e comunicazione a disposizione, il viaggiatore è esigente a tutti i livelli e sempre alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo, informazioni immediate e facili da reperire e della centralizzazione del pagamento. Per questo è fondamentale essere pronti a saper rispondere alle richieste di clienti sempre più esperti"



In base alla vostra esperienza, di quale nazionalità sono i turisti più esigenti?

"In generale non riscontriamo notevoli differenze legate alle diverse nazionalità. Forse il cliente italiano è molto esigente dal punto di vista della cucina; il cliente inglese è più attento ai dettagli amministrativi e alla velocità delle procedure di prenotazione mentre dal nostro punto di vista il cliente francese, grazie al gran numero di hotel Logis presenti in Europa, ama sentirsi riconosciuto".



Quali sono gli aspetti a cui fanno più attenzione i viaggiatori italiani all’estero? Cosa li distingue dagli altri turisti europei?

"In base alla nostra esperienza gli italiani quando viaggiano amano ritrovare le “cose di casa”. Ma non è necessario varcare i confini per riscontrare questo fenomeno ed incontrare clienti italiani che si vantano delle tradizioni e della gastronomia del proprio Paese e che desiderano ritrovare negli hotel in cui soggiornano questi elementi. Allo stesso modo, occorre fare un distinzione tra i turisti provenienti dallo stesso Paese, in questo caso gli italiani, che si recano però in differenti destinazioni. Chi sceglie il mare solitamente ha esigenze diverse rispetto a chi invece vuole andare alla scoperta dell’entroterra. In generale però possiamo affermare che il cliente italiano apprezza la buona cucina e sa riconoscere i prodotti eccellenti. Anche un servizio curato nei dettagli e personalizzato è molto amato dagli italiani"



Cosa chiedono invece gli stranieri in viaggio in Italia? Cosa si aspettano?

"Di solito i turisti quando viaggiano in Italia richiedono innanzitutto alti standard qualitativi e ricercano una vacanza ispirata all’ Italian Style e caratterizzata dal tipico “calore” italiano. Ciò che cercano è perciò un hotel che non deluda le loro aspettative, un servizio accogliente e personalizzato, un buon rapporto qualità prezzo e un’ottima cucina tradizionale"



Il nuovo slogan della vostra catena è “Logis: piaceri da scoprire”. Quali sono i piaceri su cui punta la nuova campagna o strategia di comunicazione e marketing?

"I piaceri su cui punta la nostra nuova campagna e la strategia di comunicazione e marketing sono i piaceri del nostro marchio Logis. Il benessere, il piacere di evadere, la buona tavola, la natura, l’ambiente familiare, la differenziazione e la dimensione umana delle nostre strutture, molto diverse dalle grandi catene alberghiere. Tutti questi elementi vengono rappresentati nella nostra campagna in maniera divertente, con colori vivaci e uno stile di comunicazione immediato, per ricordare i valori e i piaceri Logis a tutti i nostri ospiti e ai futuri clienti".