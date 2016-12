Olanda in festa per Floriade 2012

Floriade 2012

L'edizione corrente di, la più grande manifestazione di orto floricultura del mondo, che si tiene in Olanda ogni dieci anni, ha luogo fino al 7 Ottobre nella cittadina di Venlo, località situata nell’Olanda meridionale al confine con la Germania. I partecipanti, tra paesi, aziende orticole e organismi pubblici sfiorano il centinaio e offrono agli ospiti la possibilità di vedere i fiori più belli, ma anche piante, alberi, frutta e verdura provenienti da tutto il mondo. Il tema di quest’anno è: “Essere parte del teatro della natura, avvicinandosi alla qualità della vita”. Visitare Floriade è un modo per vivere la natura usando tutti i sensi, sperimentando l’importanza che l’orticultura può avere nella nostra vita quotidiana. Floriade copre un’area di 66 ettari ed è suddivisa in 5 zone a tema: Benessere, Sostenibilità, Educazione e Innovazione, Ambiente, Qualità della vita e Convergenza di culture dove l'arte internazionale, la cultura e l'intrattenimento sono fonte d'ispirazione per il settore dell’orticultura, vivaismo, floricoltura e viceversa. Ma Floriade é molto di più. Ogni giorno, infatti la manifestazione offre un programma culturale all'insegna della musica, della danza, della letteratura, del teatro e delle arti visive di tutto il mondo. Inoltre, diversi ristoranti caratteristici offrono ai visitatori un luogo per assaporare deliziosi piatti locali ed internazionali naturalmente preparati con ingredienti coltivati sul posto. Infine, per chi vuole vivere appieno la natura c'è anche la possibilità di fare pic-nic o di rilassarsi in riva al lago.