Le 5 mete greche più desiderate dai single

Quest'anno i turisti confermano l'amore per il mare e decretano come meta preferita di questa stagione - scelta soprattutto dai vacanzieri single - lae i suoi gioielli:e al quinto postoche, nonostante la crisi, resta una delle mete indiscusse della Repubblica Ellenica. Infine, anche sulla sistemazione alberghiera della Grecia e sui tour operator, i vacanzieri esprimono un giudizio unanime secondo cui la Repubblica Ellenica risulta leader nell'offerta turistica, proponendo vacanze all'insegna del divertimento e del relax ad un prezzo che non trascura la qualità. Tutto ciò è quanto sostiene il portale specializzato in vacanze per single, secondo il quale "gli spiriti liberi sono da sempre a caccia di divertimento e la Grecia, nonostante i problemi dell'ultimo anno, si dimostra sempre meta perfetta per vacanze di mare, sole, spiagge e divertimento''.

Top five

1°posto Santorini. Isola meridionale dell'arcipelago delle Cicladi, il cui nome le fu dato dai Veneziani in onore di Santa Irene, è senza ombra di dubbio uno degli spettacoli naturali più suggestivi del Mediterraneo. Qui, tra bellezze artistiche e culturali troverete spiagge per ogni gusto bagnante da un mare blu e cristallino. Tra le tante, non perdetevi le spiagge di Almyra, Amoudi, Armenis, Aspri Paralia, Kambia, Vlychada, Vourvoulos, Exo Yalos Karteradou, Thermi, Avis, Pori, Kokkini Paralia, Mesa Pigadia, Balos, Baxedes e Katharos. Infine, prima di lasciare l'isola, non dimenticatevi di assaggiare il buonissimo Vin santo, dal sapore dolce e molto corposo.

2° posto Mykonos. L'isola si conferma la meta più trendy della Grecia. Da non perdere assolutamente la spiaggia Kalafatis Beach, che si raggiunge da Ano Mera, Kalo Livadi, spiaggia di sabbia binchissima meta ideale per chi non ama la folla, e Elia Beach.

L'isola del Dodecaneso, posta di fronte alle coste della Turchia, è la preferita dai single per le sue spiagge, per il mare cristallino e per i suoi siti archeologici a picco sul mare. Rodi è un autentica bellezza della natura e un vero e proprio museo a cielo aperto. La costa occidentale dell’isola è caratterizzata da lidi ghiaiosi, mentre la costa est è nota per i suoi litorali sabbiosi e generalmente meno frequentati. Tra le spiagge da non perdere: