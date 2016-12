Montpellier e la Camargue

Ma procediamo per gradi. Dall’aeroporto di Montpellier l’ideale è noleggiare un’auto oppure una due ruote sportiva per farsi piacevolmente spettinare dalla brezza salmastra del maestrale che soffia in questa costa di Francia, per circa 8 chilometri, fino al centro città. Montpellier è una cittadina vivace e giovane dall’atmosfera di un campus universitario dal lieto vivere, nonostante si tratti della capitale della Langue d’Oc-Roussillon. In effetti la sua università, ufficialmente aperta nel 1220, rappresenta una delle migliori e la più antica facoltà di medicina della Francia, che ebbe ed ha tuttora sede in un monastero medievale, all’epoca palazzo episcopale. E’ “l’Oeuf” (l’uovo), ossia l’ovale place de la Comédie, uno dei punti di ritrovo più di tendenza. I suoi caffè sono ben frequentati davanti al teatro dell’Opera e intorno alla fontana delle Tre Grazie. Durante il giorno accanto a chi fa una pausa dal lavoro, i ragazzini scorrazzano nel jardin du Champ de Mars, fra grandi platani e fontane, ma per una bella passeggiata nel verde è ancora più meritevole il jardin des Plantes, uno dei più antichi giardini botanici di Francia, risalente al 1593.



Per il pranzo la sosta consigliata è da Anis et Canisses, un piccolo ristorante in avenue Toulouse, strada dai ritmi esuberanti, per assaggiare i piatti della tradizione della regione; oppure, per essere sicuri di non sbagliare, si può provare uno dei migliori ristoranti cittadini con una generosa lista dei vini: il Jardin des Sens, in avenue St. Lazare. Dopodiché il nostro viaggiatore può fare una visita alle due torri medievali rimaste in piedi, quella de la Babote e quella des Pins, prima di fare una promenade nei musei Fabre (per i suoi dipinti francesi) e Languedocien (per i pezzi preistorici e romanici). Una pausa golosa va fatta da Theobroma in rue Saint-Paul, una cioccolateria artigianale che oltre ad un ottimo cioccolato, mette l’acquolina in bocca per i macarons, i confetti e i tanti dolci.

Un po’ di shopping rilassante nel centro storico può soddisfare anche i più esigenti, che, dalle vetrine dell’alta moda francese agli atelier di giovani designer locali, possono sbizzarrirsi in felici acquisti. Meglio non dimenticare di bussare alla porta delle botteghe artigiane del quartiere di Saint Roch, dove gioiellieri, ceramisti, vetrai, calzolai, decoratori, sorprendono con le loro creazioni. Se siamo in città intorno alla metà di agosto, non si può esimersi dal partecipare alla grande festa dedicata a San Rocco, quando di rito vengono aperti i pozzi e distribuita l’acqua dalla casa del santo, situata in pieno centro città.