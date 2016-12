Malta, "gioiello" del Mediterraneo

Il mare e i suoi paesaggi

Le coste di Malta offrono soprattutto scogli, dove anche i locali amano sostare a leggere per poi tuffarsi e rimanere in acqua per ore.

Tra le tante, a distinguersi per la sua bellezza selvaggia c’è, vero paradiso per gli amanti delle immersioni subacquee e la tranquilla, luogo adatto a famiglie con bambini per l'assenza di correnti e per la vicinanza del, ex set cinematografico, ora parco divertimento. L’isola di(”Gioia” in greco), invece, conquista per il fascino dei templi megalitici di Ggantija, la grotta dove Calipso imprigionò Ulisse e le sue bellissime spiagge tra cui, che si distingue tra tutte per la particolare colorazione rosso scuro della sua sabbia. Infine, merita una visita la vicina isola di Comino, la “sorella minore” dell’arcipelago. La si può raggiungere con i traghetti che partono da Cirkewwa, a nord di Malta. Ad attendervi troverete le spiagge bianchissime e l’acqua cristallina del