Ibiza, mare e divertimento

Formentera, relax e divertimento Ibiza è sicuramente la più famosa non solo per le sue spiagge e la sua natura incredibilmente affascinante, i greci infatti la chiamarono Pitiusse (isola dei pini), ma soprattutto per la vita notturna e per i locali di tendenza che la rendono una delle mete preferite dai giovani e non solo. Tra le isole che fanno parte dell'arcipelago spagnolo delle Baleari,

Ibiza, tra saline e spiagge mozzafiato Rinomata per la vita notturna e per i locali di tendenza, che la rendono una delle mete preferite dei giovani di tutta l’Europa e non solo, Ibiza è altresì una delle più belle isole della Spagna. Tra spiagge e un mare dai tratti caraibici, si estende infatti una delle superfici naturali più belle d'Europa, l'area di Ses Salines, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Il Parco Naturale di Ses Salines si estende nella zona meridionale dell'isola e include anche le saline di Formentera e gli isolotti di Porcs, Penjats, Ses Espalmador e Castaví. Questa riserva si distingue sia per la ricchezza della sua biodiversità animale, tra cui spiccano gli aironi e i fenicotteri, e vegetale che per i suoi splendidi fondali marini ammantati da distese di posidonia oceanica a cui si deve la cristallinità delle sue acque, luogo ideale per le immersioni subacquee. Infine l'area naturale si distingue anche per la bellezza delle sue spiagge tra cui quella di Es Codolar e le spiagge di sabbia bianca di Illetes, Cavallet,Trinxa e Salines, che si distingue dalle altre per la presenza di locali all’ultima moda. Altrettanto nota è la spiaggia d’en Bossa, meta ideale per chi desidera una vacanza tutta movida e divertimento. I tanti locali, animati continuamente da feste e musica, rendono questa spiaggia una delle preferite tra i turisti più giovani. Mentre per chi vuole ritagliarsi qualche momento di silenzio, immerso in uno spettacolare paesaggio di montagne a picco sul mare, il luogo ideale è la spiaggia di Cala Llonga. Inoltre, non dimenticatevi di passare qualche ora sulla spiaggia di Cala Conta, nei pressi della città di Sant Antoni. Questa piccolo lembo di sabbia di circa 800 metri, merita una visita soprattutto per il suo mare, dalle meravigliose sfumature, che diventano ancor più belle e suggestive al momento del tramonto.