Europei 2012, Polonia da scoprire

L'8 giugno, nello stadio di Varsavia, è stato dato il via al. A Danzica, Poznan, Varsavia e Wroclaw si disputano le partite dei diversi gironi, ma non sono soltanto i modernissimi stadi ad accogliere i tifosi. Nella zona centrale delle città sono state infatti allestite learee attrezzate e sicure in cui verranno trasmesse in diretta sui maxischermi tutte le partite del campionato. Allora perché non approfittare degli EURO 2012 per organizzare un viaggio alla scoperta delle più belle città dellae dell'Ucraina, a cominciare da Poznań dove, il 14 giugno alle ore 18, viene disputata la partita Italia - Croazia

foto Ente del Turismo

Danzica, città della libertà. Città millenaria sulla costa del Mar Baltico, da secoli accoglie marinai e mercanti, uomini d'affari, viaggiatori, artisti e scienziati di tutto il mondo. Nel 2002, è stata premiata dal Consiglio d'Europa con la Bandiera d'Onore per essere stata riconosciuta città della libertà e per il suo ruolo nello sradicamento del regime comunista in Polonia e in Europa Centrale.

Un appunto sullo stadio. L’ Arena di Danzica è considerato uno degli edifici sportivi più moderni in Europa e classificato nella categoria “Elite” (4a categoria).Tra il passaggio sottostante e le tribune si trovano un fitness club, bar, ristoranti, negozi di souvenir e un centro d’intrattenimento. Durante i Campionati Europei sarà possibile fare acquisti tramite delle speciali carte, ricaricabili con qualsiasi somma di denaro. Tra una partita e un’altra non dimenticatevi di: visitare la Città Vecchia (Główne Miasto) e il Tratto Reale. La Città Vecchia sorge lungo il fiume Motlawa, che un tempo era il centro del porto di Danzica. Oggi da qui iniziano le gite in nave e gli antichi edifici sul lungofiume accolgono negozi di antiquariato, gioiellerie, ristoranti e caffè. Mentre il Tratto Reale – via Długa e Długi Targ (Piazza del Mercato Lungo) – racchiuso da ambo i lati da due imponenti Porte – Porta d’Oro e Porta Verde – è il luogo dove vengono organizzati concerti, spettacoli teatrali, e i turisti si incontrano presso la statua del Nettuno (XVII sec.), ottimo sfondo per foto ricordo. Lungo il Tratto Reale merita attenzione la Corte di Artù, in cui si svolgevano i maggiori eventi della vita cittadina. Nella casa della famiglia Uphagen (via Długa,12), attualmente museo, è possibile vedere come vivevano i ricchi cittadini di Danzica nel XVIII secolo, amanti dell’arte, dell’Oriente e del buon cibo (il lunedì l’ingresso è libero). Il Municipio è sede del Museo Storico. La Grande Sala del Consiglio è considerevole per le decorazioni degli interni e per l’arredo. Dalla torre del Municipio si gode dello splendido panorama del porto, della città e del mare. La fan zone di Danzica è situata in prossimità della stazione degli autobus e di quella ferroviaria

Wrocław, città microcosmo. Il famoso storico Norman Davies scrivendo di Wroclaw la chiamò " città microcosmo d'Europa". Situata all'incrocio di vie commerciali (tra queste, la Via Regia), Wroclaw attraverso i secoli crebbe facilmente in campo economico, culturale e scientifico. La città è ricchissima di architettura e monumenti di epoche diverse: dal gotico e dal barocco fino agli edifici del modernismo. Attraversata da una rete di canali, formati dal fiume Oder e dai suoi affluenti, con oltre 100 ponti, si può visitare stando sulla terraferma o seguendo in battello i corsi d'acqua. Uno dei simboli più caratteristici della città è il Ponte Grunwaldzki. Costruito nel 1910, fu all'epoca uno dei più grandi ponti al mondo. Un appunto sullo stadio. Lo stadio di Euro 2012 (via Michała Drzymały, Mastice), classificato nella categoria "Elite", è stato appositamente costruito per i Campionati Europei di Calcio, è un'arena sportiva, un auditorium per concerti e un centro conferenze. Nell'edificio si trovano delle sale conferenze, un business club, bar e numerosi punti gastronomici, discoteche, un casinò, una palestra e un negozio di souvenir.