Bodrum, mare e storia antichissima

In Turchia c'è una penisola nota in tutto il mondo per il suo clima, il mare cristallino, le sue bellezze naturali, e la sua storia. Questo vero e proprio angolo di paradiso è Bodrum

Denominata da Omero “paradiso dell’eterno azzurro”, la penisola di Bodrum venne fondata su Alicarnasso, punto di incontro delle Civiltà della Grecia e dell’ Anatolia. I reperti archeologici, appartenenti a diverse civiltà, ritrovati in quella zona denominata nella mitologia la patria degli Dei, dimostrano che questo luogo ha un passato di 5000 anni. Ma Bodrum, non è solo attraente per la sua importante storia, la penisola turca è infatti nota innanzitutto per le sue bellissime spiagge come quelle di Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba, Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez e Ortakent . Inoltre, la bella località ammalia i visitatori con le sue tipiche case bianche dalle finestre azzurre, con la sua magnifica natura e con le bellezze del suo centro storico tra cui spicca il famoso Castello di Bodrum.

Passeggiare a Bodrum

A Bodrum è possibile trovare tutto ciò di cui che si desidera. La cittadina è tranquilla quanto una qualunque località di mare con i suoi pescatori di spugne, i suoi abili capitani, i suoi pescatori, le sue case tinteggiate di bianco e i suoi gerani che pendono dalle finestre. Qui potrete godervi di mattina il mare e il sole, ascoltando la voce del mare in una baia tranquilla e silenziosa, altrimenti potete recarvi in una delle tante spiaggie dove la musica e l’animazione sono le protagoniste assolute. Un’altra possibilità sono i tour con i barconi. Con questi, che partono dal centro di Bodrum, potrete godervi il mare nelle fantastiche baie. Di sera invece, per cena, oltre alle semplici trattorie di pescatori dove potrete assaggiare i frutti di mare come il polpo, il calamaro, la cernia, le cozze ripiene e i fiori di zucca ripieni con il ‘’börülce’’ (una specie di fagiolino), vi sono anche ristoranti dove potrete assaggiare i dolci locali e i piatti della cucina turca e mondiale. Nella notte che avanza, i rock-bar, i locali dove si ascolta e si balla la musica fasil, i club di musica tradizionale e straniera sono alcune delle alternative che Bodrum vi offre per divertirvi. Le vie Barlar Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Azmakbaşı, oltre ad essere i luoghi più movimentati del centro, sono anche adatti per lo shopping. Se uscendo dal mercato di Bodrum proseguite, passerete per la via dei bar e sul lungo mare accanto alle trattorie e raggiungerete alla fine della strada il famoso Halikarnas Disko. Mentre, se camminate dalla piazza lungo il viale Neyzen Tevfik, avrete alla vostra sinistra una marina, al centro della città, con lo stupendo panorama della Milta Bodrum Marina, (scelta fra le dieci migliori marine d’Europa), e sulla vostra destra altri negozi, ristoranti e club adatti per fare shopping, mangiare e divertirsi.