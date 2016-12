Estate magica nella Lapponia svedese

Ilin estate, unae unsono solo alcune delle tante esperienze che si possono vivere in estate nella. Qui, nell'estremo, si trovano infatti le più vaste e spettacolari estensioni di natura selvaggia e indomita che l’Europa abbia da offrire: fiumi lunghissimi non regimentati, immense distese di foreste, innumerevoli laghi in cui pescare e montagne che invitano a piacevoli escursioni nelle giornate estive. Lungo la costa orientale si trovano invece numerose città di notevole interesse, pittoreschi villaggi di pescatori e bellissimi arcipelaghi di isole tutte da esplorare. Ecco allora unadelle migliori esperienze che si possono vivere in questi luoghi durante un viaggio fly-and-drive

Quando il primo e più grande Icehotel del mondo, nel villaggio Jukkasjärvi , si scioglie alla fine dell’inverno, l’intero distretto si trasforma in un paradiso estivo, con l’impetuoso torrente Torneträsk che invita a darsi al rafting, alla canoa o anche alla pesca. Inoltre coloro che non hanno avuto l’occasione di sperimentare l’Icehotel durante l’inverno, hanno la possibilità di dormire nelle tre suite di ghiaccio predisposte nei mesi estivi all’Art Center, dove una parte dei blocchi di ghiaccio viene conservata nel corso dell’anno. Qui c’è anche lo spazio per far provare agli ospiti l’ebbrezza di scolpire il ghiaccio in prima persona e l’Icebar naturalmente è aperto per un cocktail sotto zero! Aperto dal 8 giugno al 26 agosto

Nella valle del fiume Torne , tra la Svezia e la Finlandia, la sauna, delizia dei sensi e ristoro per l'anima, è parte integrante della cultura popolare. Poco a nord della città di confine Haparanda si trova il villaggio di Kukkola, sulle rive dell’omonimo torrente, dove hanno sede l'Accademia della sauna svedese e un piccolo museo, e dove l'hotel ristorante Kukkolaforsen Tourist & Konferens dispone di ben 14 diversi tipi di saune: dalla bysauna, “la sauna del villaggio”, con spazio per 50 persone (per gruppi ma anche per singoli in alcuni giorni d'estate) alla tradizionale sauna a fumo.

Per chi, oltre alla natura selvaggia, ama l'azione, non può perdersi il viaggio in quad o ATV (veicoli dotati di quattro ruote motrici) attraverso le foreste incontaminate nell'entroterra di Skellefteå. Dopo una visita al Wilderness Center di Svansele con la sua splendida mostra di fauna locale, suddivisa in undici sezioni, ci si può concedere un pranzo a base di renna, alce e trota cotta su fuoco vivo. Dopodiché si parte per un divertente giro in quad raggiungendo uno dei campi per il pernottamento in cottage di legno senza acqua ed elettricità; bagno in tinozza di legno con acqua calda nella notte luminosa.

A nord del Circolo Polare Artico, da fine maggio a metà luglio, si può godere del sole di mezzanotte. Poter vedere a mezzanotte il sole all'orizzonte e il cielo tingersi dei colori più incredibili è davvero un'esperienza molto speciale. E che incanto, nel bel mezzo della notte, poter stare all’aperto a passeggiare o pescare, o perché no, a giocare a golf, ad esempio a Björkliden, uno dei più bei campi da golf della Svezia. Uno dei posti migliori per godersi il sole di mezzanotte è il monte Nuolja nel Parco Nazionale di Abisko , raggiungibile in funivia, e da dove si gode una vista mozzafiato sulle montagne e foreste circostanti. Anche nella Lapponia meridionale le notti sono chiare di luce, e uno dei luoghi magici per vedere il tramonto del sole trasformarsi in alba è il faro posto sulla punta della bellissima penisola di Bjuröklubb, poco a sud di Skellefteå.

Treehotel: camere fra gli alberi dal design più incredibile

Chi vuole vivere l'esperienza del design in mezzo alla natura non può perdersi una notte al Treehotel ad Harads. Le cinque casette sugli alberi hanno forme e design diversi, sono armoniosamente integrate nella natura, completamente improntate ai valori dell'ecologia e disposte intorno al piccolo albergo Brittas Pensionat. Nel 2012 verrà inaugurata una suite di 24m di lunghezza che sarà costruita su diversi alberi a fianco delle altre cinque già esistenti. Per chi non desidera pernottare è comunque possibile seguire una visita guidata tra gli alberi-edifici.

Il bellissimo arcipelago di Piteå

Al largo della città di Piteå ci sono ben 550 isole con 230 chilometri di coste e spiagge. Per esplorare l'arcipelago si può scegliere tra una varietà di escursioni in barca più o meno lunghe, per una visita in giornata oppure prevedendo un pernottamento in un campeggio o in uno dei tanti cottage di legno disponibili all’affitto su molte delle isole. Per gli appassionati di kayak, è un vero paradiso: possibilità di escursioni sia di giorno che di sera nelle luminose notti d'estate. La costa della Lapponia svedese, risulta spesso la zona più irraggiata del Paese durante l'estate e, se arriva il caldo, sono in molti a riversarsi sulla famosa Piteå Havsbad Beach, una lunga spiaggia di sabbia fine con parco acquatico adiacente, albergo e numerosi cottage.

La gastronomia locale, dalla renna al caviale e il formaggio doc

Sono in molti a visitare la Lapponia e ad assaggiare per la prima volta la carne di renna. I Sami cucinano la renna in tanti modi, tra cui il famoso piatto slow food Suovas – renna salata e affumicata direttamente nella “kåta”, la capanna tradizionale. Ma ci sono tante altre delizie da provare e diversi ristoranti di alto livello gastronomico dove vivere le migliori esperienze gastronomiche. Tra i tanti ristorante presenti sul territorio sono da segnalare: Nygatan 57 a Skellefteå e Järnspisen Piteå a Piteå. Eccellenti anche i ristoranti di Icehotel: l’Old Homestead, ricavato in un edificio in legno del 1768, sulle rive del fiume Torne, e l’altro, situato nell’area dell’albergo, che nel 2007 ha ricevuto il diploma onorario per il New Nordic Food dal Consiglio Nordico dei Ministri.

Alla ricerca dei grandi animali selvatici della Lapponia

Nelle grandi foreste della Lapponia vivono orsi, alci, ghiottoni, linci e lupi. Se si è fortunati li si riesce ad adocchiare durante un soggiorno nella foresta, ma per essere proprio sicuri di vederli si può prevedere una visita al bellissimo parco faunistico di Lycksele, nel sud della Lapponia. Nelle sterminate foreste che circondano Jukkasjärvi e l’Icehotel è possibile partecipare a un safari, principalmente a piedi, alla ricerca del maestoso alce: si esce presto la mattina per 4 ore, e si prosegue poi la sera per altre 4 ore.

Dove dormire. Dal design alla tradizione

Per gli appassionati di design, oltre al Treehotel, in prossimità del fiume Torne ad Haparanda, vicino al confine finlandese, anche il Cape East offre un alloggio davvero emozionante: albergo e centro benessere con la sauna più grande al mondo, una vasta gamma di trattamenti, 145 camere e ristorante di alta classe citato nella Guida Bianca dei migliori ristoranti della Svezia. Per chi vuole provare la formula “come a casa tua” deve fare una visita alla coppia Bob e Tova e al loro B&B Forest Inn: casa in legno del 1838, dal tipico colore rosso, completamente immersa nella natura, circondata da boschi, laghi e un ruscello in cui spesso si possono vedere i castori. Per chi desidera soggiornare in cottage c’è la città-chiesa Kyrkstaden Lövånger, 75 cottage risalenti al Settecento.