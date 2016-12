Copenaghen, bella e "low cost"

Visite in città "a poche corone"

Copenaghen offre tantissime sorprese ed emozioni senza dover spendere troppe corone. Al castello Amalienborg, residenza della regina Margherita, ogni giorno a mezzogiorno si svolge il cambio della guardia. Un’esperienza semplice e “storica”. Seguendo il molo è poi possibile fare visita a un’altra figura di spicco della città, la Sirenetta a Langelinie. Il classico giro del porto in barca può essere fatto al costo di un biglietto dell’autobus. Basta prendere un “acqua bus” per ammirare al meglio le imponenti opere architettoniche come l’Opera, il Teatro di Prosa e l’ipnotizzante gioco di luci sulle pareti del Diamante nero, che ospita la biblioteca reale. Per una piccola sosta i parchi di Copenaghen sono vere e proprie oasi nel cuore della città e, tempo permettendo, un luogo perfetto per un piacevole pic-nic. Al parco Kongenshave si può ammirare il castello di Rosenborg, mentre ai giardini di Frederiksberg ci sono panchine in riva ai canali e una spettacolare vista sulla nuova residenza degli elefanti. Per concludere vale la pena fare una passeggiata nel quartiere libero di Christiania, dove più di una cinquantina di collettivi diversi esercitano attività artigianali, culturali, teatrali. offre tantissime sorprese ed emozioni senza dover spendere troppe corone. Al, residenza della regina Margherita, ogni giorno a mezzogiorno si svolge il cambio della guardia. Un’esperienza semplice e “storica”. Seguendo il molo è poi possibile fare visita a un’altra figura di spicco della città, laa Langelinie. Il classico giro del porto in barca può essere fatto al costo di un biglietto dell’autobus. Basta prendere un “acqua bus” per ammirare al meglio le imponenti opere architettoniche come l’, ile l’ipnotizzante gioco di luci sulle pareti del, che ospita la biblioteca reale. Per una piccola sosta isono vere e proprie oasi nel cuore della città e, tempo permettendo, un luogo perfetto per un piacevole pic-nic. Alsi può ammirare il, mentre aici sono panchine in riva ai canali e una spettacolare vista sulla nuova residenza degli elefanti. Per concludere vale la pena fare una passeggiata nel quartiere libero didove più di una cinquantina di collettivi diversi esercitano attività artigianali, culturali, teatrali.

Infine, non dimenticatevi di acquistare la CPH card. La carta, al prezzo di €30 per 24 ore e di €60 per 72 ore, offre viaggi illimitati su tutti i mezzi di trasporto e ingresso a oltre 60 musei ed attrazioni. E, per chi desidera una gita fuori città, la carta copre anche le aree a nord fino al castello di Amleto a Helsingør o verso ovest, per una visita alla città vichinga di Roskilde. Informazioni e prenotazioni su www.copenhagencard.com. E se avete voglia di vivere qualche evento all'aperto, rigorosamente gratuito, dirigete i vostri passi in uno dei tanti parchi della città, dove potrete vivere emozionanti concerti. Mentre, con il solo biglietto d’ingresso al parco divertimenti di DKK 95/EUR 13, potrete vivere gli show del Tivoli Gardens' Friday Night. Durante l’estate speciali guest-star come Sting, Phil Collins e the Beach Boys possono trovarsi sul palco principale del Tivoli, Plænen.

Cultura gratuita

Anche senza la CPH card, con un po’ di organizzazione, è possibile visitare molti musei della città gratuitamente. Durante tutto l’anno, quasi tutti i musei della città prevedono infatti almeno un giorno di ingresso gratuito settimanale. Il mercoledì pomeriggio è per esempio possibile visitare il Danish Design Center e il Danish Architecture Center, simboli ed espressione dello spirito innovativo della capitale danese. La domenica, invece, è il turno dell’entrata libera alla Ny Carlsberg Glyptotek, museo dove è possibile è possibile immergersi a 360 gradi nel mondo dell'arte partendo dall'Antico Egitto e dalla Roma imperiale fino ad arrivare alle più splendide opere di artisti come Courbet, Manet, Degas, Monet e Gauguin. La Galleria Nazionale d’Arte, Statens Museum for Kunst, addirittura, permette a tutti l’accesso gratuito alle proprie collezioni. Il biglietto si paga solo per le mostre temporanee. Se le visite vi hanno fatto venire sete, concludete il giro alla Carlsberg dove è possibile sia visitare la mostra sul fondatore del famoso birrificio sia assaggiare i prodotti. Nell'ingresso (DKK 65) sono infatti incluse 2 birre!