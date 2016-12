Formentera, relax e divertimento

, una delle quattro isole principali che compongono l'arcipelago spagnolo delle Baleari, è una terra dalle mille sfaccettature. Conosciuta per le sue bianchissime spiagge e per il suo mare incredibilmente trasparente, è altresì nota per il suo spirito mondano. Qui, infatti la tradizionale vacanza al mare, si trasforma in un soggiorno all'insegna del divertimento. Storici gli aperitivo al Fonda Pepe e al Lucky Bar.

Raggiungibile solo in barca da Ibiza, Formentera, nonostante la sua “vocazione” mondana, resta ancora un luogo tranquillo lontano dallo stress e dalla massificazione. Un'isola da girare in bicicletta alla scoperta delle innumerevoli spiagge bianche, bagnate da una mare sorprendentemente trasparente. Qui, è possibile trovare dalla tipica caletta solitaria alle spiaggia più popolare, fino ad arrivare a quella più esclusive dove è prassi la “caccia al volto noto”. Per chi cerca relax ci sono le spiagge di Ses Illetes , nel punto più a nord dell’isola, e le bellissime calette Il Pirata e Juan y Andrea , Cala Saona e la spiaggetta di Es Pujols . Da Illetes , nei giorni di bassa marea, è possibile raggiungere a piedi l’isoletta di Espalmador per godersi il sole sulla Platja de S'Alga . Gli 800 metri della Playa des Cavall d'en Borràs , vicino al porto di La Savina, offrono tranquillità e una suggestiva vista dell’isoletta di Es Vedrà. Llevant , nella zona nord-orientale dell'isola, è una spiaggia ancora più grande (1500 metri di lunghezza complessiva), delimitata da un bosco dove ripararsi nelle ore più calde della giornata. Es Calo , Migjorn e Sa Roqueta sono invece le spiagge più adatte a chi preferisce gli scogli.

Luoghi cult della movida

L'aperitivo a Formentera è un vero e proprio rito, da consumare preferibilmente sulla spiaggia e al tramonto. Una “tappa” obbligatoria del fine pomeriggio che conduce dritti dritti alla vera e propria serata, da passare rigorosamente in discoteca. Gli aperitivi più gustosi si consumano al Lucky o al Blue Bar, al Pirata Bus o allo storico Fonda Pepe, a Sant Ferran de Ses Roques. Per poi “migrare” al locale più modaiolo di tutta l’isola, il 10.7, sulla spiaggia di Migjorn. Il locale si distingue per l'ambiente elegante e per la sua splendida terrazza con vista panoramica su una delle più belle spiagge di Formentera. Altri luoghi cult restano il Bananas e El Tiburon, bar-ristorante “pre-party” che sorge, invitante, su una duna di sabbia bianca, nella spiaggia di Cavall d'en Borras, a Es Pujols. Altri locali di riferimento della Formentera by night sono il Neroopaco e le discoteche Xueño e Pachanka (musica fino all’alba).

Una serata sull'Isola...

Per chi invece desideri una serata più tranquilla, i tanti ristoranti posti sulla via più turistica dell'Isola, Es Pujols, sicuramente sapranno rispondere a questa richiesta. Tra i migliori: Don Pollo, Capri, Sa Punta, Canloca, Panperfocaccia, Chez Fred e Chezz Gerdi. Quest’ultimo propone romantici aperitivi da sorseggiare su una favolosa terrazza vista mare, e buonissimi piatti di carne e pesce. Chezz Gerdi, oltre ad essere uno tra i migliori ristoranti della zona, è anche locale di riferimento per le notti sull’isola insieme al Beach, al Bougainville (con aperitivo a base di sushi) e al Tipic.